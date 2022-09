Aktien: 1 Qualitätswert zum Schnäppchenpreis!

Wirtschaftskrisen sind unangenehm. Unternehmen verbuchen während dieser Zeit oft Verluste und die Bevölkerung leidet unter einer zunehmenden Arbeitslosigkeit. Aktuell kommen noch sehr stark steigende Kosten hinzu und wahrscheinlich liegt der Krisenhöhepunkt erst noch vor uns. Viele Aktien fallen. Doch wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, denn die Welt dreht sich weiter und hinter der Krise liegt ein heute kaum vorstellbarer Aufschwung.

Qualitätswerte kommen meist nicht nur gut durch die aktuell schwierige Situation, sie schneiden langfristig oft auch deutlich besser ab als der breite Markt ab. Gründe dafür sind die höheren Wachstumsraten, eine gute Marktstellung und starke Kapitalrenditen.

Ein Unternehmen, dessen Aktien derzeit wieder deutlich günstiger sind, ist Cognizant Technology Solutions (WKN: 915272).

Aktien profitieren von gefragten Dienstleistungen

Cognizant bietet hauptsächlich in den USA und Europa für viele verschiedene Branchen Beratungs-, IT- und Outsourcing-Dienstleistungen an.

Das Unternehmen offeriert mithilfe künstlicher Intelligenz Analysen, Digitalisierungsdienste, Internet der Dinge, Cloud-Angebote und -Lösungen, Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Anwendungstests und -wartung sowie Infrastruktur- und Geschäftsprozessdienste. Darüber hinaus entwickelt, lizenziert, implementiert und unterstützt Cognizant Softwareprodukte und -plattformen für die Gesundheitsbranche.

Der Konzern bietet zudem Ertragszyklusmanagement-Lösungen, Geschäftsberatungs- und Datenanalysedienste sowie robotergestützte Prozessautomatisierung an. Er entwickelt sowohl kundenspezifische cloudbasierte Software als auch Plattformen und bietet Beratungsdienste, die es Firmen ermöglichen, automatisierte cloudbasierte Geschäftsprozesse und Technologien zu planen, zu implementieren und zu optimieren.

Die Dienste bleiben auch zukünftig stark gefragt, weshalb die Aktien Potenzial besitzen.

Cognizant Technology Solutions wurde 1994 gegründet und sitzt in Teaneck (New Jersey, USA). Das Unternehmen zählt über 341.300 Mitarbeiter, die zum Großteil nicht in den USA, sondern in Indien arbeiten.

Cognizant mit guter Geschäftsentwicklung

Der IT-Dienstleister hat in den vergangenen zehn Jahren (2012 bis 2021) seinen Umsatz von 7.346 auf 18.507 Mio. US-Dollar gesteigert. Der Gewinn wuchs von 1.051 auf 2.137 Mio. US-Dollar. Zwar gab es von 2018 bis 2020 auch einen Gewinnrückgang, doch dieser wurde 2021 in nur einem Jahr mehr als ausgeglichen und so auch die Gewinnmarge wieder verbessert.

Sie erreichte im Durchschnitt der letzten zehn Jahre 12,1 %, während die Gesamtkapitalrendite bei 13,8 % lag. Cognizant kommt zudem auf eine gute Eigenkapitalquote von 67,2 %.

Das Unternehmen konnte selbst im zweiten Quartal 2022 seinen Umsatz um 7,0 % auf 4.906 Mio. US-Dollar steigern. Der Gewinn wuchs um 12,7 % auf 577 Mio. US-Dollar. Von dieser positiven Entwicklung profitieren die Aktien.

Aktien sind günstig bewertet

Der Aktienkurs spiegelt derzeit nicht die Unternehmensentwicklung wider, was in jeder Beziehung zu einer Unterbewertung geführt hat. Selbst wenn die Aktien noch weiter fallen, zahlen sie in der Zwischenzeit eine kleine Dividendenrendite von 1,56 % (20.09.2022) und bieten viel Substanz.

