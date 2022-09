Adobe: Chance von 75,74 Prozent p.a.!

Adobe gab am 15. September die Zahlen zum dritten Quartal für das Wirtschaftsjahr 2021/22 bekannt. Dabei wurde ein starkes Ergebnis gemeldet. Adobe konnte den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 Prozent auf 4,43 Mrd. USD steigern. Analysten rechneten aber mit einem Wachstum von 15 Prozent. Zudem plant das Adobe-Management aus Sicht der Aktionäre eine zu teure Übernahme der Web-Design-Plattform Figma. Der Kaufpreis sollte rund 20 Mrd. USD betragen. Noch am Tage der Veröffentlichung verlor der Aktienkurs von Adobe 17,4 Prozent. Das Management von Adobe schätzt, dass der Markt für die Softwarelösungen von Figma bis 2025 16,5 Mrd. USD betragen sollte. Mit dieser Software kann ein Team rein über den Browser an einem Designobjekt arbeiten.

Zum Chart

Seit 22. November 2021 befindet sich der Aktienkurs von Adobe in einer nach unten gerichteten Sequenz. In der Spitze ist mittlerweile ein Verlust von 60 Prozent angelaufen. Sollte durch die straffe Zinspolitik eine Rezession hervorgerufen werden, dürften sich die in Aussicht gestellten Gewinnziele als zu hoch erweisen. Eine Anpassung nach unten würde die fundamentale Bewertung erhöhen und sich damit weiter belastend auf den Kurs auswirken. Selbst wenn Adobe mit hervorragenden Fundamentaldaten glänzt, sind die Marktteilnehmer aktuell nicht mehr bereit, ein erwartetes KGV 2021/2022 höher als 28,46 zu tolerieren. Höhere Zinsen führen außerdem zu sinkenden Barwerten. Wachstumswerte kommen bei diesen Rahmenbedingungen also von zwei Seiten in Bedrängnis. Allerdings wird an der Börse bekanntlich die Zukunft und nicht die Gegenwart gehandelt. Nach den Verlusten der vergangenen Wochen und dem aktuell stark überverkauften Zustand könnte sich daher allmählich eine Bodenbildung ergeben.