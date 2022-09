DAX: Index tritt auf der Stelle

Der Deutsche Aktienindex DAX tritt nach dem Bruch der Jahrestiefs am Freitag intraday praktisch auf der Stelle und bewegt sich um den Schlussstand aus letzter Woche herum. Gespannt richtet sich der Blick nun auf die US-Indizes, was diese zu Beginn dieser Handelswoche nach einem beinahe Bruch der Jahrestiefs vollziehen.

Technisch scheint für den heimischen Leitindex die weitere Entwicklung klar zu sein, unterhalb von 12.180 Punkten würde demnach ein Test von rund 12.000 Punkten drohen. Von da an sollten sich Investoren auf dynamische Zugewinne einstellen.

Kursziele könnten in diesem Szenario bei 12.390 und darüber um 12.600 Punkten liegen. Spätestens an dem kurzfristigen Aufwärtstrend bestehend seit Anfang Juli sollten wieder vermehrt Gewinnmitnahmen in Betracht gezogen werden. Ein tragfähiger Boden geht aus der Kursreaktion der letzten Tage noch nicht hervor.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, erneut brach der ifo-Geschäftsklimaindex per September ein und notiert bei derzeit 84,30 Punkten. Ab 16:00 Uhr richtet sich der Blick auf eine Rede von Boston FED-Präsidentin Susan Collins, ab 22:00 Uhr wird Cleveland FED-Präsidentin Loretta Mester auf dem Event des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge eine weitere Rede abhalten.