DAX: Vorbild US-Indizes

Die abgelaufene Handelswoche war für Aktionäre hierzulande von schmerzlichen Verlusten geprägt, der Deutsche Aktienindex DAX markierte am letzten Handelstag sogar frische Jahrestiefs um 12.180 Punkten. Währenddessen haben sich die US-Indizes allerdings auf ihren Vorgängertiefs stabilisiert, hier könnten im Laufe dieser Handelswoche durchaus Impulse auf der Oberseite aufkommen.

Sollten demnach die US-Amerikaner eine Pullbackbewegung zur Oberseite starten, käme dies auch dem deutschen Leitindex zugute, Zugewinne an 12.438 und darüber jedoch maximal an 12.635 Punkte wären in der ersten Wochenhälfte möglich.

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unter den Vorgängertiefs aus Anfang Juli, wie er bereits zustande gekommen ist, birgt jedoch aus technischer Sicht weiterhin Abwärtsrisiken in Richtung 12.000 Punkte, darunter auf 11.400 Zähler.

Zu Beginn der neuen Handelswoche richten sich die Blicke der Investoren auf den ifo-Geschäftsklimaindex per September Deutschlands, zeitgleich werden noch die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen durchgegeben. Zuvor hat allerdings Japan in der Nacht zum Montag Daten zum Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe per September (vorläufig) gemeldet. Erst ab 14:30 Uhr stoßen dann die USA mit Daten zum Chicago Fed National Activity Index per August dazu, bevor es um 15:00 Uhr mit Daten zum Geschäftsklima Belgiens per September weitergeht.