Beyond Meat: Mit Taco Bell in Richtung Preis-Konkurrenz

Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) und Taco Bell veröffentlichen ein erstes Produkt. Zuletzt gab es Gerüchte, dass die Kette von Yum! Brands möglicherweise auch andere Optionen auslote. Beziehungsweise, dass man eigene Fleischalternativen als Möglichkeit in Betracht zieht.

Nun ist klar: Beyond Meat und Taco Bell veröffentlichen ein Menü, in dem es fleischlose Alternativen von dem US-Unternehmen gibt. Das ist für sich schon relevant. Es könnte die Reichweite steigern oder womöglich auch die Absatzquellen. Auch ist die Systemgastronomie ein guter Weg, um den Markt weiter zu öffnen.

Allerdings gibt es ein anderes Merkmal, das für Foolishe Investoren relevanter sein sollte. Nämlich der Preis des Menüs im US-Markt. Blicken wir auf die Details.

Beyond Meat: Mit Taco Bell in eine neue Ära?

Wie es im Rahmen der Kommentierung dieser Pressemitteilung heißt, könnte Beyond Meat ein Coup gelungen sein. Taco Bell launcht das Menü nämlich zum gleichen Preis wie die Echt-Fleisch-Variante. Das bedeutet, dass Verbraucher eine freiere Wahl haben, der Preis ist jedenfalls nicht mehr das entscheidende Merkmal. Und, seien wir alle ehrlich: Der Preis ist überaus relevant, wenn wir solche Schnellrestaurants aufsuchen.

Vielleicht ist es ein Befreiungsschlag oder eine Möglichkeit, um den Absatz deutlich anzukurbeln. Das dürfte jedenfalls auch die Akzeptanz zeigen. Foolishe Investoren sollten jedenfalls damit warten, vorschnell Vorschusslorbeeren zu verteilen.

Mein Take ist jedoch gleichsam: Warum kann man ausgerechnet mit Beyond Meat und mit Taco Bell als Kette die Preise ansatzweise gleich halten? Natürlich will die Systemgastro-Kette ihre Marge halten. Kann das US-Unternehmen, das die Alternativprodukte fertigt, hier mithalten? Jedenfalls beobachte ich das, wenn es zukünftige Updates zu dieser Partnerschaft gibt. Es könnte jedenfalls ein Rückschritt sein, was die Pricing-Power angeht. Das ist jedenfalls eine mögliche (und natürlich noch hypothetische) Negativthese, die ich im Idealfall falsifizieren möchte.

Eine bedeutende Partnerschaft

Dass Beyond Meat mit Taco Bell im Rahmen der Partnerschaft ein erstes Menü herausbringt, das ist wichtig. Der Absatz, die Reichweite, die Strahlkraft der Marke: All das kann von Bedeutung sein. Aber auch das Preisargument zu adressieren ist überaus relevant.

Es dürfte jedoch nicht dazu kommen, dass das US-Unternehmen aufgrund von maximaler Reichweite seine Produkte unter Preis anbietet. Falls das passiert, so wäre es definitiv an der Zeit für mich, meine Investitionsthese ein für alle Mal stark zu hinterfragen. Aber das steht erst einmal aus.

