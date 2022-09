DAX: Purer Pessimismus

Vor dem Hintergrund eines erneut schwächeren ifo-Konjunkturindex gaben die Börsen zu Beginn dieser Handelswoche wieder merklich nach, US-Indizes markierten sogar frische Tiefstände, wie beispielshalber der Dow Jones Index. Eine Verbesserung zeichnet sich leider weiterhin nicht ab, womit die Verlustserie ungebremst fortgesetzt werden dürfte.

Besonders auffällig waren die Verluste an den Energiemärkten, Brent Crude Öl verlor am Dienstagabend auf 83,85 Dollar und setzt seine Talfahrt ebenfalls weiter fort. Hier drückt ganz klar die Rezessionsangst auf die Stimmung der Anleger, gepaart mit weiteren Zinsanhebungen seitens der US-Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation.

Daher kann für das heimische Leitbarometer auch nur die Abwärtsvariante auf Sicht der nächsten Tage abgeleitet werden, zeitnahe Abschläge auf rund 12.000 Punkte wären keine Überraschung. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, müssten noch einmal die Oktobertiefs aus 2020 bei 11.450 Punkten als Unterstützung herhalten.

Eine signifikante Verbesserung des Chartbildes würde sich dagegen erst oberhalb von 14.000 Punkten ergeben, auf Sicht der nächsten Monate könnte dann der Bereich um 14.925 bzw. 15.000 Punkten angesteuert werden. Derart positive Signale sind derzeit allerdings nicht zu erkennen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu Dienstleistungspreisen (SPPI) per August vorgelegt, ab 10:00 Uhr geht es mit der europaweiten Geldmenge M3 weiter, gefolgt von den Krediten an den privaten Sektor per August.

Ab 14:30 Uhr stoßen schließlich die USA mit ersten Zahlen zu Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter aus August dazu, um 14:55 Uhr stehen die Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche auf der Agenda. Genau um 15:00 Uhr folgen der Case-Shiller-Hauspreisindex sowie der FHFA-Hauspreisindex per Juli der US-Amerikaner.