Hugo Boss: Aktie gibt nach Abstufung nach

Wer aktuell eins und eins zusammen zählen kann weiß, dass sich die gestiegene Inflation früher oder später tendenziell negativ im Geldbeutel der Verbraucher bemerkbar machen wird. Die heutige Abstufung sollte daher nicht überraschend gewesen sein, die Aktie gab dennoch deutlich nach. Analyst Michael Kuhn stufte das Papier von Hugo Boss von buy auf hold ab.

Skeptische Analystenkommentare belasten

Die Aktien von Hugo Boss haben sich am Dienstag einer breiten Aktienmarkt-Erholung nicht angeschlossen. Eine aufgegebene Kaufempfehlung der Deutschen Bank hemmte die Anleger darin, bei dem Modehändler zuzugreifen. Erstmals seit Juli wurden im frühen Handel zeitweise wieder weniger als 50 Euro für die Papiere gezahlt, indem sie um bis zu 2,5 Prozent absackten. Zuletzt aber konnten sie sich etwas berappeln und das Minus auf 0,6 Prozent reduzieren.

Damit waren sie aber weit hinten zu finden im MDax, der zeitgleich um 1,5 Prozent stieg. Der Modehändler habe zuletzt von positiven Einflüssen profitiert, der Rückenwind dürfte nun aber nachlassen oder sich vielleicht sogar in Gegenwind umkehren, begründete der Analyst Michael Kuhn die Abstufung von "Buy" auf "Hold". Das Kursziel senkt er auf 56 Euro und damit näher an das aktuelle Kursniveau. Er verwies auf das von der stark steigenden Inflation geprägte Konsumumfeld in Europa.