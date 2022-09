onvista Mahlzeit: Dax kommt nicht wirklich vom Fleck - AMC, Ballard Power und Verbio und wie könnten Anleger von Porsche IPO profitieren, wenn sie keine Aktien zugeteilt bekommen?

Auch heute bleibt der Dax unschlüssig. Es fehlt die zündende Nachricht, die wieder Hoffnung auf bessere Zeiten an der Börse macht. So bleibt die Angst vor einer weltweiten Rezession bestehen und scheint die Anleger verharren lieber auf der Stelle, als sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Somit fällt der Dax nach einem relativ guten Start wieder ins Minus zurück und fäng gegen Mittag an sich wieder ein Stück zu erholen.

Der Börsengang von Porsche bleibt eines der bestimmenden Themen. Mittlerweile gehen auch die begleitenden Banken davon aus, dass die Aktie Aufgrund der hohen Nachfrage am oberen Ende der Handelsspanne zugeteilt wird. Das wäre dann für 82,50 und Porsche käme auf Marktkapitalisierung von rund 75 Milliarden Euro. Wie können Anleger von dem Börsengang dennoch profitieren, wenn sie kein Aktien zugeteilt bekommen?

Casino-Aktien sind Montag abgehoben, Ballard Power zieht den nächsten großen Kunden im Eisenbahngeschäft an Land und Verbio liefert glänzende Zahlen für das abgelaufenen Geschäftsjahr.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Melco Res./Wynn Res./Las Vegas Sands, Ballard Power, Stadler Rail, AMC, Porsche IPO/VW/Porsche Holding, Daimler Truck, Adidas, Tops&Flops, Verbio, Siemens, Watchlist Schnäppchenjagd, Befesa, Carl Zeiss, Commerzbank, CTS Eventim, Delivery Hero & Zuschauerfragen