BIOGEN/EISAI - Erfolge bei Alzheimermedikament lassen Biotech-Aktie explodieren

Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 197,790 $ (Nasdaq)

Eisai Co. Ltd. - WKN: 855526 - ISIN: JP3160400002 - Kurs: 60,000 € (L&S)

BioArctic AB - WKN: A2H5GS - ISIN: SE0010323311 - Kurs: 9,200 € (L&S)

Update von 10:43 Uhr: Die Biogen-Aktie war ausgesetzt und wird inzwischen wieder gehandelt. Der vorbörsliche Aufschlag beträgt knapp 50 %. Auch explodiert die Aktie des skandinavischen Biotech-Unternehmens BioArctic, dem wohl Lizenzgebühren an Lecanemab zustehen.

BioArctic AB

Nach herben Rückschlägen rund um das Alzheimermedikament Aduhelm, das inzwischen nicht mehr verkauft wird (stock3 berichtete), hat Biogen einen Forschungserfolg erzielt, dieses Mal in Kooperation mit dem Partner Eisai. Die Eisai-Aktie geht heute regelrecht durch die Decke.

Alle Studienziele erreicht

In einer Phase-III-Studie mit 1.795 Probanden erreichte das Medikament Lecanemab neben dem primären Endpunkt auch alle sekundären Studienziele. Gegenüber der Placebogruppe gelang mithilfe von Lecanemab nach 1 1/2 Jahren eine Verlangsamung des krankheitsbedingten Rückgangs der kognitiven und funktionalen Fähigkeiten um 27 %.

Eisai hat die Zulassung von Lecanemab in den USA bereits in einem beschleunigten Verfahren beantragt. Das PDUFA-Datum, an dem die Zulassungsentscheidung fallen soll, ist für den 6. Januar 2023 terminiert. Die positiv abgeschlossene Phase-III-Studie wird als Bestätigungsstudie in den Zulassungsprozess einfließen. Eisai will Zulassungsanträge in den USA, Japan und Europa aber auch auf "normalem Weg" bis zum Geschäftsjahresende im März 2023 einreichen. Geben die Behörden grünes Licht, würden Eisai und Partner Biogen in gleichem Maße am kommerziellen Erfolg des Produkts profitieren.

Die Biogen-Aktie reagiert auf die Meldung bislang kaum. Hier bestimmt eine breite Seitwärtsrange das Kursgeschehen.

Biogen-Aktie

Dagegen geht die Aktie von Eisai regelrecht durch die Decke. Das Kursplus im deutschen Handel beträgt aktuell rund zwei Drittel.

Eisai-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)