nVent schüttet konstante Dividende aus

Der Industriekonzern nVent Electric plc (ISIN: IE00BDVJJQ56, NYSE: NVT) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 17,5 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner. Die Ausschüttung erfolgt am 4. November 2022 (Record date: 21. Oktober 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,70 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs in Höhe von 30,80 US-Dollar (Stand: 27. September 2022) 2,28 Prozent.

Die Firma nVent Electric hat ihren Hauptsitz in London. In Minneapolis verfügt das Unternehmen über ein Managementbüro. Der Konzern ist ein Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Im Jahr 2018 erfolgte die Abspaltung von Pentair. Es werden über 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 wurde ein Umsatz von 728 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 601 Mio. US-Dollar) erzielt, wie am 29. Juli berichtet wurde. Dabei stand ein Gewinn von 79,9 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 66,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 18,95 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von rund 5,18 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. September 2022) auf.

