Amazon erhöht Stundenlohn für Lager- und Transportarbeiter in den USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Palo Alto (Reuters) - Der Online-Riese Amazon erhöht vor dem Beginn des Weihnachtsgeschäfts den Stundenlohn von Lagermitarbeitern und Fahrern.

Die Beschäftigten werden nun je nach Position und Standort in den Vereinigten Staaten zwischen 16 und 26 Dollar pro Stunde verdienen, teilte Amazon am Mittwoch mit. Das Unternehmen rechne mit Kosten von rund einer Milliarde Dollar im kommenden Jahr. Die Lohnerhöhung werde helfen, in der Hochsaison für Geschenke-Bestellungen auf dem immer enger werdenden US-Arbeitsmarkt Mitarbeiter anzuwerben und zu halten.

Werbung

Amazon kämpft mit einer hohen Mitarbeiterfluktuation, da die Beschäftigten höhere Löhne fordern, um die steigenden Lebenshaltungskosten zu decken. Die Entscheidung des Online-Händlers kommt auch vor dem Hintergrund, dass sich Beschäftigte an mehreren Standorten in den USA gewerkschaftlich organisieren wollen. Amazon beschäftigt weltweit über 1,5 Millionen Voll- und Teilzeitkräfte, die meisten davon in den USA.

(Bericht von Akash Sriram und Jeffrey Dastin , geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)