Irans Präsident - Gewalt während Protesten wird nicht toleriert

Dubai (Reuters) - Der iranische Präsident Ebrahim Raisi demonstriert nach dem Tod einer jungen Frau erneut Härte gegenüber regierungskritischen Demonstranten.

Der Fall von Mahsa Amini habe alle "traurig" gemacht, aber "niemand wird zulassen, dass das Chaos die Sicherheit der Menschen gefährdet", sagte Raisi in einer Ansprache an die Iraner am Mittwoch. Er verteidigte auch die Sicherheitskräfte, die in den vergangenen zwei Wochen in ganz Iran mit Demonstranten zusammengestoßen waren. Die Gerichtsmediziner würden in den nächsten Tagen einen Bericht über den Tod von Amini vorlegen, erklärte Raisi weiter.

Das seit der Revolution von 1979 islamistisch regierte Land erlebt eine selten dagewesene Protestwelle, die sich seit dem Tod Aminis im Polizeigewahrsam entwickelt hat. Amini war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die Kopftuch-Regeln verstoßen hatte. Bei den anhaltenden Protesten sind seitdem nach offiziellen Angaben 41 Menschen ums Leben gekommen. Menschenrechtsgruppen gehen von höheren Zahlen aus. Führende Politiker der FDP und der Grünen haben personenbezogene Sanktionen gegen Vertreter der Führung in Teheran gefordert. Am Donnerstag will Außenministerin Annalena Baerbock eine Rede zu den Protesten in Iran im Bundestag halten.

