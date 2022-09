BUND Future - Das ist ein regelrechter Crash

DE 10Y Bond Yield - Kurs: 2,230 % (Bonds)

Der Bund-Future (FGBL) ist ein Terminkontrakt, der sich auf eine fiktive, langfristige Bundesanleihe bezieht, die mit einem Kupon von 6 % und einer Laufzeit von 10 Jahren ausgestattet ist. Er wird hauptsächlich vom erwarteten Zinsniveau getrieben.

Ein steigender Bund bedeutet eine fallende Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, ein fallender Bund bedeutet steigende Renditen. US-Notenbank und europäische Zentralbank drehen seit geraumer Zeit an der Zinsschraube nach oben, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Man beachte den steilen hochdynamischen Anstieg der Renditen in 2022 bisher. Vice versa der steile Kursverfall des Bundfutures in 2022.

Bund Future vs DE 10Y Bond Yield

