EQS-News: SPORTTOTAL AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2022

SPORTTOTAL AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2022 – deutliche Steigerung (+128 %) des Umsatzes gegenüber 1. HJ 2021 – Prognose für das Gesamtjahr 2022 bekräftigt Köln, 30. September 2022. Die SPORTTOTAL AG (ISIN DE000A1EMG56 / WKN A1EMG5) erzielte im 1. Halbjahr 2022 einen Umsatz von 19,0 Mio. €, was einer deutlichen Steigerung im Vergleich zur Vorjahresperiode um 128 % entspricht (1. HJ 2021: 8,3 Mio. €). Negative Auswirkungen auf das Ergebnis der Gruppe hatten Probleme in den globalen Lieferketten durch die anhaltende COVID-19 Pandemie und der Krieg in Osteuropa. Zusammen mit Sondereffekten resultierte dies in einem EBITDA von -2,9 Mio. € für das 1. Halbjahr 2022. Basierend auf der Erwartung, dass das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte 2022 weiter an Fahrt gewinnt, wird die abgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bekräftigt. Geschäft nimmt im zweiten Halbjahr weiter Fahrt auf

Insbesondere im Segment DIGITAL ist für die zweite Jahreshälfte mit einer steigenden Dynamik im Geschäftsverlauf zu rechnen: mit der neuen Spielsaison 2022 / 2023 nach der COVID-19-Zwangspause ist die regionale und lokale Werbevermarktung bei der Streaming-Plattform sporttotal.tv gestartet. Starke und zugleich nachhaltige Wachstumsimpulse liefert dabei insbesondere auch die Vertriebskooperation mit der Telekom Deutschland GmbH für das vollautomatisierte und auf künstlicher Intelligenz basierende SPORTTOTAL Kamerasystem. Forty10 als Medienhaus wird mit der Produktion der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar für MagentaTV positiv zu Umsatz und Ergebnis des Segments beitragen. Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 bekräftigt SPORTTOTAL die Prognose und erwartet, den Konzern-Umsatz um mindestens 75 % gegenüber dem Vorjahr steigern zu können (Umsatz 2021: 24,9 Mio. €). Gleichzeitig soll der Verlust deutlich gesenkt werden (EBITDA 2021: -6,9 Mio. €). Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Audi, Mercedes/AMG oder Red Bull und betreibt den linearen Fernsehsender #dabeiTV. Kontakt: SPORTTOTAL AG

