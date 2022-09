EQS-News: SunMirror AG: SunMirror Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

EQS-News: SunMirror AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SunMirror AG: SunMirror Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu



SunMirror Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu Zug, Schweiz: 30. September, 2022 – SunMirror AG („SunMirror“, Wiener Börse: ROR1; Frankfurter Wertpapierbörse: ROR; Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929) hat die Resultate der heute abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung veröffentlicht. Die Aktionäre folgten den Empfehlungen des Verwaltungsrats der SunMirror und wählten Herrn Daniel Monks und Herrn Laurent Quelin als neue Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses. Die von einer Gruppe von Aktionären vorgeschlagenen Kandidaten wurden nicht gewählt. Nach dem Rücktritt von Frau Flavia Sennhauser auf den Tag der heutigen Generalversammlung besteht der Verwaltungsrat aus Herrn Dr. Heinz R. Kubli (Präsident), Herrn Daniel Monks und Herrn Laurent Quelin. Das Protokoll dieser ausserordentlichen Generalversammlung, einschliesslich der detaillierten Abstimmungsergebnisse, wird zu gegebener Zeit auf der Website von SunMirror zum Download bereitstehen unter https://sunmirror.com/investor-relations/general-meeting/. * * * * * Über die SunMirror AG Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grüne Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräussern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) und werden an den Freiverkehrsbörsen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) sowie auf Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com. Kontakt Dr. Reuter Investor Relations

