Investieren in Blockchain mittels ETF

Die Blockchain ist erstmal nur eine Technologie, die es erlaubt, Transaktionen unveränderlich zu dokumentieren. Dabei ist sie jedoch meist schnell, sicher und öffentlich, weshalb sie sich gut eignet, um beispielsweise Vermögenswerten wie Waren, Immobilien oder Geld, aber auch geistiges Eigentum, Patente und Urheberrechte zu übertragen.

Aufgrund dieser Eigenschaften besitzt die Blockchain-Technologie das Potenzial, diverse Branchen zu optimieren, beziehungsweise zu verändern. Insbesondere teure Prozesse oder monopolistische Strukturen können durch die Technologie obsolet werden.

Allein innerhalb der Finanzbranche kann die Technologie dazu beitragen, dass beispielsweise Transaktionen schneller und günstiger ausgeführt werden oder dass Vermögenswerte sicher und transparent den Besitzer oder Eigentümer wechseln. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und die Entwicklung und Einsatzbereitschaft befinden sich erst am Anfang.

Mit zunehmenden Anwendungsfällen der Blockchain-Technologie wächst nicht nur der Markt von Unternehmen, die sich innerhalb dieser Branche etablieren, sondern auch die Möglichkeiten von Anlegern in Einzelwerte oder breit gestreute Blockchain-ETFs zu investieren. Nachfolgend eine Übersicht von ETFs, die vom Blockchain-Boom profitieren könnten:

Mit unter 30 Unternehmen setzt der Global X Blockchain ETF auf eine sehr konzentrierte Auswahl von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten zu mindestens 50% innerhalb der Blockchain-Industrie zugeordnet werden können.

Quelle: onvista

Etwas breiter setzt der Invesco CoinShares Global Blockchain ETF auf. Der zugrundeliegende und global aufgestellte Index umfasst rund 50 Blockchain-Unternehmen. Der ETF überzeugt vor allem durch die gebündelte Expertise von Invesco als globaler ETF-Anbieter und CoinShares als Pionier und Spezialist in Themen rund um die Anlagemöglichkeiten von digitalen Vermögenswerten.

Mit dem ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity ETF setzen Anleger auf Anbieter, die zum Ausbau der gesamten Wertschöpfungskette der Blockchain-Technologien und digitalen Vermögenswerte beitragen. Die ETC Group zählt dabei zu den ersten und größten Anbietern, wenn es um die Anlage in einzelne Kryptowährungen geht und verfügt entsprechend über eine langjährige Branchenexpertise.

Anleger sollten bei ihrer Anlageentscheidung jedoch beachten, dass sich die Technologie und dessen Anwendungsfälle noch in den Kinderschuhen befinden. Darüber hinaus führen Themen-Investments besondere Risiken mit sich, wie die Abhängigkeit von Trends und News. Aber auch sollte der Umstand berücksichtigt werden, dass die Märkte noch verhältnismäßig illiquide sind, so dass die Entscheidung einiger weniger Großinvestoren zum Kauf oder Verkauf von Einzelwerten sich stark auf die Kursentwicklung auswirken kann. In diesem Sinne, ein gutes Händchen bei der Selektion.