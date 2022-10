DAX: Börsen drehen!

Seit Anfang des Handels herrschte an der Frankfurter Börse trotz des gestrigen Feiertages merkliche Kauflaune unter Investoren, auch die US-Indizes konnten stark in den neuen Handelsmonat starten und den äußerst schwachen September hinter sich lassen. Das heimische Leitbarometer konnte wieder deutlich über die Marke von 12.000 Punkten zulegen.

Damit zeichnet sich trotz eines per Wochenschlusskurs bestätigten Verkaufssignals eine potenzielle Trendwende für den Deutschen Aktienindex DAX ab, offenbar scheinen die bevorstehenden Zinsanhebungen derzeit die Laune der Händler nicht zu verderben und diese schöpfen kurzzeitig wieder Mut.

Ein schöner Tag macht allerdings noch keinen Sommer, die echten Herausforderungen für den DAX-Index stehen noch in Form der Hürde um 12.390 Punkten bevor. Zugute kommt dem Barometer jedoch die Beendigung des jüngsten Abwärtstrends mit einem dynamischen Kursanstieg darüber.

Unterhalb der Septembertiefs von 11.862 Punkten würde allerdings das übergeordnete Ziel um 11.450 Punkten einen Test erfahren, von dort aus sollte dann eine längere Erholungsbewegung aufgrund der vergleichsweise starken Unterstützung in diesem Bereich erfolgen können.

Nachhaltige Impulse aus China bleiben heute aus, dort wird wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Dafür aber hat Japan in der Nacht zum Dienstag erste Daten in Form von Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) per August und der Geldbasis per September vorgelegt.

Um 10:00 Uhr geht es mit frischen Zahlen zu den VDMA-Auftragseingängen aus dem Maschinenbau per September weiter, gefolgt von europaweiten Erzeugerpreisen aus August um 11:00 Uhr. Um 14:55 Uhr stehen obligatorisch die Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche der USA auf der Agenda.