2 Top-Aktien, die jetzt endlich günstig sind!

Top-Aktien, die jetzt endlich günstig sind: Der Titel ist eigentlich selbsterklärend. Im Endeffekt gibt es so manche spannende Chance, die man sich schon immer mal sichern sollte. Allerdings hat stets der Preis nicht gestimmt, was ein Übel ist, das man über Jahre hinnehmen musste. Oder mit Geduld und einer guten Watchlist ertragen hat.

Im Moment werden viele Top-Aktien wieder preiswert und das führt dazu, dass es so manche Qualität zu einem durchaus attraktiven Preis gibt. So wie beispielsweise von Realty Income (WKN: 899744) und Walt Disney (WKN: 855686). Sehen wir uns das einmal etwas näher an.

Realty Income: Top-Aktie, die endlich mal wieder günstig ist!

Die erste Top-Aktie, die endlich einmal wieder günstig ist, ist für mich Realty Income. Wenn wir uns den Real Estate Investment Trust dieser Tage anschauen, so erblicken wir eine Bewertung mit 5 % Dividendenrendite. Wie oft hat mancher Einkommensinvestor in den vergangenen Jahren den REIT angesehen und 4 oder 3 % vor dem Komma gesehen? Das ist zunächst einmal vorbei.

Auch andere fundamentale Kennzahlen spiegeln das wider. Das Kurs-FFO-Verhältnis liegt zum Beispiel bei ca. 14,5. Das ist ebenfalls wieder moderat. Wir dürfen schließlich nicht die Qualität dieses REITs vergessen. Damit meine ich nicht die monatliche Dividende, die das Management an die Investoren zahlt.

Inzwischen verfügt die Top-Aktie über ein Portfolio von 11.200 Immobilien und ist definitiv im Large-Cap-Segment angekommen. 52 Jahre stetige Dividendenzahlungen stehen für eine gewisse Krisen-Resistenz. Auch etwas Pricing-Power, wie zum Beispiel bei den Same-Store-Revenues, die im Jahresvergleich zuletzt um 3 % gestiegen sind, spiegeln das wider. Im Endeffekt sehe ich eine günstige Ausgangslage für viel Qualität. Das einzige Problem scheinen steigende Zinsen zu sein, die ein unglücklicher Peer sind.

Walt Disney: Endlich vor der Neubewertung?

Die Aktie von Walt Disney geht ebenfalls auf Tauchstation. Mit einem Aktienkurs von ca. 96 US-Dollar ist sogar ein dreistelliges Kursniveau passé. Wenn es der US-Medien- und Freizeitkonzern auf seine operative Stärke von vor der Pandemie schafft, so dürfte das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 16 liegen. Günstig? Ja, vor allem, wenn wir bedenken: Dieses operative Niveau könnte erst der Anfang sein.

Werbung

Walt Disney als potenziell günstige Top-Aktie steht möglicherweise vor einer Neubewertung. Nach der Pandemie dürfte das Freizeitparkgeschäft stark anziehen. In der Zwischenzeit ist aus der Mediensparte ein Segment geworden, das über 200 Mio. Streamer besitzt. Das ist für mich in der Bewertung nicht eingepreist.

Eigentlich muss das Management es lediglich schaffen, dass Walt Disney sowohl im Freizeitparkbereich als auch im Streaming-Segment gut funktioniert. Wenn das gelingt, so dürften die Investoren erkennen, wie günstig diese Top-Aktie ist. Wann das ist? Das ist für mich das einzige Fragezeichen.

Der Artikel 2 Top-Aktien, die jetzt endlich günstig sind! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022