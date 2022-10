DAX: 12.000 Punkte abgearbeitet

Mit einem weiteren starken Handelstag hat der Deutsche Aktienindex DAX am Dienstag seine Kehrtwende um 12.000 Punkten eindrucksvoll untermauert und konnte direkt in den Widerstandsbereich aus Anfang September um 12.650 Punkten vordringen. Zeitgleich allerdings nähert sich das Barometer hohen Hürden an, die durchaus bremsend einwirken dürften.

Kurzzeitig wäre noch ein weiterer Aufschwung an 12.750 Punkte denkbar, von da an wird es jedoch zunehmend schwieriger werden, das aktuelle Tempo der Aufwärtsbewegung aufrechtzuerhalten. Nur knapp darüber verläuft bereits um 12.891 Punkten der 50-Tage-Durchschnitt und dürfte sicherlich für einen kleineren Rücksetzer sorgen.

Auf der Unterseite ist der Index derzeit relativ solide abgesichert, die Verlaufstiefs aus dem ersten Quartal bei 12.390 Punkten und die gestrigen Tagestiefs um 12.358 Zählern wären erste mögliche Trendwendepunkte. Geht es tiefer, droht ein Kurslückenschluss mit Abschlägen auf 12.227 Zähler.

An der Datenfront stehen in wenigen Minuten Zahlen zu Deutschlands Exporten (saisonbereinigt) sowie das Handelsbilanzsaldo (saisonbereinigt) aus August auf der Agenda. Um 8:45 Uhr meldet Frankreich Daten zur Industrieproduktion aus August, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr folgen Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per September Spaniens, Frankreichs, Italiens, Deutschlands und der EWU.

Ab 14:15 Uhr stoßen die USA mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per September dazu, um 14:30 Uhr steht das US-Handelsbilanzsaldo aus August auf dem Plan. Das Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren wird pünktlich um 15:00 Uhr erwartet.