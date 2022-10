AZZ zahlt Dividende für das zweite Quartal

Der amerikanische Industriekonzern AZZ Inc. (ISIN: US0024741045, NYSE: AZZ) wird am 1. November 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 17 US-Cents je Anteilsschein für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2023 ausbezahlen. Record date ist der 18. Oktober 2022. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 0,68 US-Dollar ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite des Konzern beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 38,40 US-Dollar (Stand: 6. Oktober 2022) 1,77 Prozent. AZZ ist ein Anbieter von Metallbeschichtungs- und Verzinkungslösungen. Der Hauptsitz befindet sich in Fort Worth, im US-Bundesstaat Texas.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2023 (31. Mai 2022) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 314,4 Mio. US-Dollar nach 229,83 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 11. Juli 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 24,08 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 22,34 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen zum zweiten Quartal des Fiskaljahres 2023 werden am 11. Oktober 2022 präsentiert.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 30,55 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 951,88 Mio. US-Dollar (Stand: 6. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de