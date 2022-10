EQS-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt und vermeldet Guidance für das Geschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

München, den 10. Oktober 2022

Ad-hoc-Mitteilung: Dr. Jürgen Schulz wird neuer Vorstandssprecher der UMT AG. Thomas Teufel wird neu in den Vorstand berufen und verantwortet im Besonderen die Themen Marketing und Digitalisierung. Dr. Albert Wahl beendet Vorstandstätigkeit nach 13 Jahren auf eigenen Wunsch. UMT AG gibt Guidance für das Geschäftsjahr 2022 bekannt.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) heute beschlossen, Dr. Jürgen Schulz mit sofortiger Wirkung zum neuen Vorstandssprecher zu wählen. Dr. Jürgen Schulz wird damit Nachfolger von Dr. Albert Wahl, der zum heutigen Tag nach rund 13 Jahren als Vorstandsmitglied auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der UMT AG ausscheidet. Herr Dr. Wahl war Gründer und seit 2010 Vorstandsvorsitzender der UMT AG. Herr Dr. Wahl gibt sein Amt und die damit verbundenen operativen Aufgaben ab, um sich zukünftig verstärkt dem Thema Asset Management und strategischen sowie politischen und diplomatischen Aufgaben in der Gestaltung von internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu widmen. Herr Dr. Wahl bleibt dem Unternehmen sehr eng verbunden und steht künftig als Berater und perspektivisch als Aufsichtsrat zur Verfügung. Herr Dr. Schulz trat 2016 in die UMT AG ein. Er übernahm zunächst die operative Verantwortung für das Payback PAY Programm und trat der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft UMS United Mobile Services GmbH als Geschäftsführer bei. Im Februar 2021 wurde Herr Dr. Schulz zum Mitglied des Vorstands der UMT AG bestellt. Zusammen mit dem Wechsel an der Vorstandsspitze beschloss der Aufsichtsrat, MEXS Co-Founder Thomas Teufel neu in den Vorstand der UMT AG zu berufen. Herr Teufel begann seine Karriere bei SAP und gründete nach 7 Jahren ein SAP-Systemhaus, die Teufel-Software, welche er erfolgreich veräußerte und die heute unter dem Namen Advanced Applications firmiert. Unter anderem ist Herr Teufel Autor diverser Bücher über die SAP-Prozesswelt. Herr Teufel wird zukünftig das Management-Team der UMT AG als Vorstandsmitglied für das Ressort Marketing, Vertrieb und Digitalisierung verstärken. In der Guidance für das Geschäftsjahr 2022 wird die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2021 in Umsatz und Ergebnis „outperformen“ und in den Leistungsziffern im zweistelligen Prozentbereich weiter wachsen. Kontakt: UMT United Mobility Technology AG

