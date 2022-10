DAX: Erholung verpufft

Zu Wochenbeginn haben sich auch die US-Indizes von ihrer schwachen Seite gezeigt und mussten mit Abschlägen aus dem Handel gehen. Per Saldo beendete der DAX im regulären Xetra-Handel ohne einen nennenswerten Zugewinne den Montag, kam nachbörslich jedoch erneut unter Druck. Insbesondere Rezessionsängste und weiter steigende Zinsen belasten die Märkte.

In der Zwischenzeit markierte der US-Technologieindex NASDAQ 100 frische Jahrestiefs und steuert auf seine nächstgrößere Unterstützung bei 10.750 Punkten zu. Das Bild beim deutschen Leitindex DAX ist etwas differenzierter, dieser schloss im gestrigen Handel seine in der letzten Woche gerissene Kurslücke und könnte von hier aus wieder zur Oberseite ansteigen. Allerdings wird ein Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 12.815 Punkten erst oberhalb von 12.600 Punkten möglich.

Ein bärisches Szenario würde dagegen ganz klar unterhalb von 12.135 Punkten einsetzen und das Barometer in Richtung seiner Jahrestiefs bei 11.862 Punkten herunterdrücken.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zum Leistungsbilanzsaldo aus August (saisonbereinigt) vorgelegt, in den frühen Morgenstunden wurde das Economy Watchers Sentiment per September nachgeschoben. Ab 9:00 Uhr wird der deutsche Maschinenbaugipfel (VDMA) tagen, um 10:00 Uhr steht Italiens Industrieproduktion per August im Fokus.

Zur Mittagsstunde folgt der OECD-Frühindikator per August, zeitgleich stoßen die USA mit dem NFIB Small Business Index per September dazu. Mit Spannung dürfte ab 15:00 Uhr noch eine Pressekonferenz zum World Economic Outlook (WEO) der Weltbank und des IWF in Washington von Investoren aufgenommen werden.