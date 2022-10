Dow: Ziel naht, Aktie weiter schwach

In der letzten technischen Besprechung zu Dow vom 20. September 2022: „Dow Inc. mit Verkaufssignal“ wurde unterhalb von 47,95 US-Dollar auf einen Rücklauf an 40,00 US-Dollar hingewiesen. Den Tiefpunkt markierte das Papier zuletzt bei 43,04 US-Dollar und stieg kurz darauf auf 46,73 US-Dollar an. Allerdings könnte schon jetzt ein temporärer Stabilisierungsprozess initiiert worden sein, der auf Sicht der nächsten Wochen eine Erholung nach dem schwachen Septembermonat nach sich ziehen könnte. Auf jeden Fall schadet es nicht, bestehende Short-Positionen enger abzusichern.

Gegenbewegung in Arbeit

Nachhaltige Bodenansätze lassen sich in der aktuellen Phase noch nicht erkennen, wohl aber könnte eine Erholungsbewegung bis an den 50-Tage-Durchschnitt im Rahmen einer 1-2-3-Erholung heranreichen. Aus technischer Sicht ist weiterhin das Zielniveau um 40,00 US-Dollar offen, allerdings sollte nach den Verlusten der letzten Monate auch eine Offensive der Bullen zwingend einkalkuliert werden.