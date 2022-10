REGENERON - Stärke hält an

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 730,920 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals wehrt sich erfolgreich gegen den Abverkauf in diesem Jahr an den Märkten. Die Aktie markierte am 08. April ein Hoch bei 747,42 USD. Am 09. September kletterte sie zwar auf ein neues Allzeithoch bei 754,67 USD, scheiterte aber am Hoch aus dem April.

Nach einem kleinen Rücksetzer kam es am 05. Oktober erneut zu einem Test des Widerstands bei 747,42 USD. Er war erneut zu hoch. Aber gestern wurde ein zweitägiger Rücksetzer auf der Unterstützung bei 718,17 USD aufgefangen.

Neuer Ausbruchsversuch in Kürze

Die gestrige Tageskerze gibt der Regeneron-Aktie die Chance auf einen erneuten Angriff auf den Widerstandsbereich um 747,42 USD. Ein signifikanter Ausbruch darüber wäre ein klares Kaufsignal und würde der Aktie den Weg in Richtung 1.000 USD ebnen.

Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 718,17 USD wäre kein Drama. Allerdings müsste kurzfristig mit einem Rücksetzer gen 678,01 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Regeneron-Aktie zählt zu den starken Werten im Nasdaq 100. In Kürze könnte es zu einem neuen Allzeithoch kommen.

