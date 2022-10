Parfum "Verbranntes Haar" von Elon Musk kommt bei den Kunden an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Tesla-Chef Elon Musk sorgt mit seinen jüngsten Plänen, ein Parfum mit dem Namen "Burnt Hair" auf den Markt zu bringen, einmal mehr für Furore.

Über die Internetseite seiner Firma Boring Company bietet der reichste Mann der Welt unter "Essenz des abstoßenden Verlangens" das rote Parfum-Flakon für rund 100 Euro an. Es soll im ersten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Musk erklärte, in wenigen Stunden 10.000 Parfums verkauft und damit eine Million Dollar verdient zu haben. "Mit einem Namen wie meinem war es unvermeidlich, ins Parfümgeschäft einzusteigen – Warum habe ich überhaupt so lange dagegen gekämpft!?" fragte Musk auf Twitter, wo er sich nun als Parfümverkäufer bezeichnet.

Seine Boring Company, eine Tunnelbau- und Infrastrukturfirma mit einem Wert von zuletzt 5,7 Milliarden Dollar, verkaufte Anfang 2018 Flammenwerfer für 500 Dollar pro Stück und nahm damit zehn Millionen Dollar ein. Außerdem verkaufte er 50.000 Hüte der Boring Company.

Werbung

Musks Ambitionen im Laufe der Jahre reichten von der Kolonisierung des Mars bis zur Schaffung einer neuen nachhaltigen Energiewirtschaft, und dabei hat er Tesla, die Raketenfirma SpaceX und kleinere Firmen aufgebaut.

Im April hatte Musk dann angekündigt, Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Im Juli hatte er dann mit Verweis auf angebliche Falschaussagen Twitters zur Anzahl von Scheinkonten auf der Plattform erklärt, er werde den Kauf nicht vollziehen. Musk und Twitter verklagten sich gegenseitig. Vor einigen Tagen machte Musk eine Kehrtwende und erklärte, das Geschäft, wie am 25. April vereinbart, durchziehen zu wollen.

(Bericht von Akriti Sharma und Shubham Kalia in Bangalore; Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)