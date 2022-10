EQS-News: Veganz Group AG: Starke Partner für den Kulturwandel der Ernährung: Veganz Group AG und HACK AG schließen Markenlizenzvertrag

EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Kooperation

Berlin, 13. Oktober 2022 – Ob auf dem Frühstückstisch oder auf dem Weg zur Arbeit, Backwaren sind Kulturgut der deutschen Ernährung. Wie in anderen Bereichen verändert sich auch hier unsere Kultur deutlich: Beeinflusst vom Klimawandel ernähren sich bereits 32 Prozent der Deutschen flexitarisch und klimafreundlich[i], indem sie auf vegane Alternativen zurückgreifen. Dieser Nachfragetrend zeigt sich deutlich im Einzelhandel. Allein in Deutschland ist der vegan-vegetarische Markt nach Nielsen-Zahlen von 2021 auf 2022 um über 22,7 Prozent gewachsen. Erst kürzlich hat der Lebensmitteleinzelhändler REWE in Nordrhein-Westfalen eine rein vegane Fleischtheke eingeführt. Auch vegane Backwaren liegen voll im Trend! Immer mehr Kunden suchen nach veganen Alternativen, wenn es um Croissants, Kuchen, Donuts oder Muffins geht. Veganz hat diese Produktkategorie kontinuierlich ausgebaut und geht mit der HACK AG den nächsten Schritt: Gemeinsam werden die HACK AG, einer der führenden Hersteller von Bäckerei- und Konditoreiprodukten, und die Veganz Group AG, der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, nun leckere, pflanzenbasierte Kuchen, Torten, Muffins und Donuts unter der Marke Veganz in mehreren Vertriebskanälen und an verschiedensten Ernährungskontaktpunkten anbieten. „Für Veganz ist dies nach unseren Partnerschaften unter anderem mit Aramark, Eurowings und Valora nur der nächste logische Schritt, unsere bekannte und beliebte Marke um qualitativ hochwertige Backwaren und Konditoreiprodukte zu ergänzen und leckere, klimafreundliche Ernährung noch mehr Menschen zugänglich zu machen“, findet Jan Bredack, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Veganz Group AG. Mit dieser starken Partnerschaft tragen die Veganz Group AG und die HACK AG dazu bei, 100 Prozent der Menschen in Zukunft nachhaltig ernähren zu können. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte aller europäischen Länder und über 22.000 Verkaufsstellen (Points of Sale, POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem exklusiven Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 30 2936378 172

