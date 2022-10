Trading-Chance Daimler Truck: Das ist definitiv eine heiße Wette!

Werbung

Bei Daimler Truck hat Ende September eine wichtige charttechnische Unterstützung gehalten, seither wird fleißig gekauft. Aber die Aktie läuft auf eine nicht minder wichtige Widerstandszone zu. Diese Trading-Chance Short setzt darauf, dass sie spätestens dort abdreht.

Es wäre eher überraschend, wenn die vor vier Wochen vom Nutzfahrzeuge-Hersteller Daimler Truck zur Schau getragene Zuversicht nicht langsam Risse bekommen würde. Die Nachfrage nach Gütern beginnt zu sinken. Und die Logistik-Unternehmen fahren seit einem Jahr ihre Transportkapazität auf der Straße hoch. Davon ist sicherlich noch keineswegs alles ausgeliefert. Aber wenn die Kapazitäten hochgefahren werden und dann die Nachfrage sinkt, ist zu erwarten, dass diejenigen, die diese Kapazitätsaufstockung über neue Trucks ermöglichen, in ein Auftragsloch fallen. Das sich im jetzt begonnenen vierten Quartal bereits abzeichnen könnte.

Bislang waren die Bilanzdaten perfekt. Aber wie lange noch?

Daimler Truck hatte im zweiten Quartal weiterhin starke Zahlen vorgelegt. Der Umsatz lag mit 12,1 Milliarden Euro um fast 19 Prozent über Vorjahresquartal, der Nettogewinn satte 53 Prozent. Und im Rahmen der IAA für Nutzfahrzeuge Mitte September sagte die Chefin der Regionen Europa und Lateinamerika, dass man im Moment keine Anzeichen für eine Verlangsamung des Geschäfts sehe. Doch sie fügte hinzu: „Allerdings kann das auch ziemlich schnell gehen.“

Wer bei Daimler Truck in die gestiegenen Kurse hinein über einen Short-Trade nachdenkt, setzt genau darauf: Das eine Verlangsamung des Auftragseingangs schnell gehen könnte und bereits sichtbar wird. Wenn man sich andere Konjunkturdaten ansieht, fällt auf: Die Nachfrage nach Konsumgütern sinkt deutlich, die Inflation zeigt mittlerweile ihre Wirkung. Und angesichts der rapide sinkenden Geschäftserwartungen in allen Wirtschaftsbereichen können sich die Logistiker ausrechnen, dass man durch den Ausbau der Lkw-Flotten im Zuge der Materialknappheit, die im Herbst 2021 begann, womöglich jetzt schon zu viel Transportraum hat.

Eine massive Widerstandszone kommt näher

Die Quartalsbilanz und ein aktualisierter Ausblick auf 2022 stehen erst Anfang November an. Aber die Käufe der letzten zwei Wochen zeigen, dass derzeit die Optimisten überwiegen, obgleich völlig offen bis eher zweifelhaft ist, ob dieser Optimismus berechtigt ist. Zumal die Bewertung der Aktie auf diesem Kursniveau nur dann gerechtfertigt wäre, wenn Daimler Truck im kommenden Jahr noch mehr verdienen würde, als man für 2022 seitens der Analysten derzeit noch unterstellt. Und das wäre in einem rezessiven Umfeld, das zugleich von steigenden Produktionskosten begleitet ist, überraschend.

Es ist gut möglich, dass wir zuletzt vor allem Trading-Käufe sahen, nachdem der Kurs in der Unterstützungszone 22,65/23,00 aufgefangen werden konnte. Aber Trader würden dann auch umgehend zu Gewinnmitnahmen übergehen, wenn sie markantere Charthürden vor sich hätten. Oder natürlich vorher, im Fall eines erneut kippenden Gesamtmarktes oder negativer Nachrichten zu Branche oder Unternehmen. Diese markanten Charthürden warten in Form des September-Hochs, der übergeordneten Abwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie im Bereich 26,77/27,00 Euro.

Eine Wette auf eine düsterer werdende Perspektive

Noch ist die Aktie nicht dort. Aber ob man in diesem volatilen Markt genau das Hoch würde abgreifen können, ist höchst fraglich. Daher wäre es bereits jetzt für risikofreudige Trader einen Gedanken wert, sich mit Blick auf eine verdüsternde Perspektive für die Automobilbranche bereits jetzt auf der Short-Seite zu positionieren.

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 31,633 Euro einen Hebel von 3,98 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 27,60 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 0,40 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Daimler Truck lautet UH72KB.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 26,77 Euro, 27,00 Euro, 28,05 Euro

Unterstützungen: 23,00 Euro, 22,65 Euro, 20,28 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Daimler Truck

Basiswert Daimler Truck WKN UH72KB ISIN DE000UH72KB4 Basispreis 31,633 Euro K.O.-Schwelle 31,633 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,98 Stop Loss Zertifikat 0,40 Euro

