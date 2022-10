Wasserstoff: 4 News zur Nel-Aktie, Air Products-Aktie, Cummins-Aktie und Rolls-Royce-Aktie

Aktuell steuert die Weltwirtschaft auf einen Abschwung zu, wovon auch Wasserstoff-Aktien betroffen sind. Doch ihnen kommen die vielen politischen Förderprogrammen zugute, sodass sie die schwierige Phase überstehen sollten.

1. Nel erhält finanzielle Unterstützung

In den USA wurde beispielsweise zuletzt ein Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien und Wasserstoff-Technologien verabschiedet. Davon profitiert unter anderem Nel (WKN: A0B733), das vor Ort mit seiner Tochter Nel Hydrogen US vertreten ist.

Das Unternehmen hat zuletzt vom US-Verteidigungsministerium 5,6 Mio. US-Dollar zur Weiterentwicklung seiner PEM-Elektrolyseure erhalten. Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit dem Construction Engineering Research Laboratory die Betriebskosten zu senken und robuste Lösungen zu entwickeln.

„Wir freuen uns sehr über die Finanzierung durch das Verteidigungsministerium. Dieses Projekt wird ein wichtiger Wegbereiter für die großtechnische Wasserstoff-Erzeugung aus erneuerbaren Energien für industrielle Anwendungen mit der PEM-Technologie sein“, so Nels Forschungs- und Entwicklungs-Vizepräsidentin Kathy Ayers.

2. Air Liquide mit neuer Wasserstoff-Anlage

Aber auch Großkonzerne wie Air Products (WKN: 854912) möchten von der Wasserstoff-Wirtschaft profitieren. Zuletzt stellte der Konzern seine Pläne zum Bau einer neuen Grüner-Flüssig-Wasserstoff-Anlage in Massena (New York, USA) vor.

Sie wird später täglich 35 Tonnen Wasserstoff produzieren und nimmt voraussichtlich 2026 bis 2027 den Betrieb auf. Für das Projekt investiert der amerikanische Gasekonzern 500 Mio. US-Dollar.

Air Products will so die örtliche Industrie und Tankstellen versorgen. Die Anlage wird durch den St.-Lawrence-Strom mit einer Wasserkraft-Leistung von 94 Megawatt versorgt.

3. Cummins liefert Wasserstoff-Elektrolyseur

Ein weiteres Wasserstoff-Projekt unter Wasserkraft-Einbindung entsteht an den Niagara-Fällen. Für das Niagara Hydrogen Centre liefert Cummins (WKN: 853121) einen 20 Megawatt-Elektrolyseur an Atura Power. Nach der geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2024 versorgt die Anlage ebenfalls Industriekunden.

„Nach seiner Fertigstellung wird dieses Projekt für Cummins die zweite 20-Megawatt-Elektrolyseuranlage in Kanada sein und ein wichtiger Meilenstein für die Skalierung der grünen Wasserstoff-Wirtschaft in Nordamerika darstellen“, so Cummins-Elektrolyseur-Vizepräsident Alexey Ustinov.

4. Rolls-Royce und Sowitec kooperieren

Rolls-Royce (WKN: A1H81L) und Sowitec haben unterdessen eine Kooperation bei Power-to-X-Projekten vereinbart. Dabei stellt Rolls-Royce Elektrolyseure mit einer Kapazität von bis zu 500 Megawatt zur grünem Wasserstoff- und E-Treibstoff-Produktion zur Verfügung.

Anfang des Jahres 2022 gab Rolls-Royce bereits die Beteiligung am deutschen Unternehmen Hoeller Electrolyzer bekannt, um selbst in die Elektrolyseur-Produktion einzusteigen.

Sowitec besitzt hingegen in der Entwicklung von Erneuerbare-Energien-Projekten Erfahrung. Das Unternehmen hat weltweit bereits 4,2 Gigawatt an Solar- und Windprojekten installiert.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren neuen nachhaltigen mtu-Technologien und durch die Kooperation mit Sowitec den Power-to-X-Anlagen-Ausbau erfolgreich vorantreiben“, so der Rolls-Royce-Sustainable-Leiter Andreas Görtz.

