ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt LVMH auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 725 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 688 auf 725 Euro angehoben. Der Luxusgüterkonzern habe die Analystenprognosen übertroffen, schrieb Analyst Paul Metzler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein kontinuierliches Wachstum in Europa und eine sich abzeichnende Erholung im asiatischen Markt stu?tzten seinen langfristig positiven Ausblick./edh/zb

