OTS: Coface Deutschland / Moody's bestätigt Ratings für Coface und verbessert ...

Moody's bestätigt Ratings für Coface und verbessert Ausblick auf positiv Mainz (ots) - Die Ratingagentur Moody's hat das Finanzstärkerating für den internationalen Kreditversicherer Coface mit A2 bestätigt. Die Agentur hat darüber hinaus den Ausblick von stabil auf positiv geändert. In einer Pressemitteilung hebt Moody's hervor, dass dieses Rating "die starke Kapitalisierung, die gute Rentabilität und das begrenzte Engagement in Russland widerspiegelt. Coface hat die Solvabilitätsquote der Gruppe seit 2020 konstant über 190% gehalten und ist dadurch weniger anfällig für finanzielle und makroökonomische Schocks. Diese geringe Anfälligkeit wurde durch die jüngsten Verbesserungen bei der Qualität der Vermögenswerte der Gruppe noch verstärkt." Darüber hinaus war die Rentabilität von Coface in den letzten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) von 75% zwischen 2017 und 2021 sehr hoch. Moody's ist der Ansicht, dass die Coface-Gruppe seit 2016 "ihre Risikoüberwachungsprozesse verbessert hat und proaktiver bei der Anpassung ihres Risikoportfolios vorgeht." Aufgrund dieser Verbesserungen erwartet Moody's künftig geringere negative Effekte auf die Combined Ratio der Gruppe, auch wenn die Ertragsvolatilität ein Merkmal der Kreditversicherungsbranche bleiben werde. In ihrem Ausblick unterstreicht die Ratingagentur, dass die "Änderung von stabil auf positiv die zunehmende Diversifizierung der Gruppe sowie die verstärkte Überwachung und das verbesserte Management von Kreditrisiken widerspiegelt." Moody's erwartet, "dass dies zu einer geringeren Volatilität der Gewinne führt und den Versicherer in die Lage versetzt, einen wirtschaftlichen Abschwung besser zu überstehen." Phalla Gervais, Chief Finance & Risk Officer der Coface-Gruppe: "Wir begrüßen die Änderung des Ausblicks, die die Arbeit der Coface-Teams honoriert und das hohe Serviceniveau für unsere Kunden anerkennt. Sie würdigt auch die Agilität und Resilienz von Coface sowie die Qualität unseres Risikomanagements - beides Herzstücke unserer Kultur und Expertise. Wir sind zuversichtlich, unseren strategischen ,Build to Lead'-Plan zu erfüllen."