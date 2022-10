Gewinnbeteiligung für jedermann: Hier sind 2 Vorteile von Dividendenaktien!

Was die Aktienanlage betrifft, können viele Deutsche anscheinend nicht über ihren eigenen Schatten springen. Denn die Zahl der Aktionäre ist hierzulande weiterhin als relativ gering einzuschätzen.

Dabei gibt es eigentlich kaum eine andere Assetklasse, die so leicht zu handhaben ist. Aktien sind für jeden zugänglich und man kann sie fast rund um die Uhr handeln. Außerdem kann man sich über sie direkt an einem Unternehmen beteiligen.

Wer dann auch noch am Gewinn einer Firma partizipieren möchte, der sollte sein Augenmerk am besten auf solide Dividendenaktien legen. Denn sie können dem Anleger unter anderem diese zwei Vorteile bieten.

Einen konstanten Geldfluss

Kommen wir also gleich zum ersten Vorteil von Dividendenaktien. Mit ihnen lässt sich in der Regel nämlich wunderbar ein zusätzlicher Geldstrom aufbauen. Der, wenn alles nach Plan läuft, auch relativ konstant verlaufen sollte.

Voraussetzung ist natürlich, dass die Gewinnbeteiligung von den entsprechenden Unternehmen auch regelmäßig gezahlt wird. Man könnte hier beispielsweise auf die großen und bekannten Dividendenaristokraten setzen. Denn in dieser Hinsicht dürfte es bei ihnen wohl die wenigsten Probleme geben.

Des Weiteren gibt es in Bezug zu den Ausschüttungen noch eine Besonderheit, die man sich zunutze machen kann. Was die Zahlung der Dividende angeht, gibt es nämlich je nach Land gewisse Unterschiede.

Während in Deutschland die Gewinnausschüttung in den meisten Fällen nur einmal im Jahr überwiesen wird, setzen viele Konzerne aus Australien und Großbritannien auf zwei Auszahlungstermine jährlich. Und in den USA und Kanada ist bei der Dividendenzahlung ein vierteljährlicher Ausschüttungszyklus sehr weit verbreitet.

Dieses Wissen könnte man nun sehr gut für sich nutzen. Und zwar, um sich ein Depot zusammenzustellen, aus dem man jeden Monat mindestens eine Dividendenzahlung erhält.

Stetiges Dividendenwachstum

Wir wissen nun, dass man mit Dividendenaktien jeden Monat eine gewisse Ausschüttungssumme erhalten könnte. Doch wäre es nicht erstrebenswert zu sehen, wie diese über die Jahre immer weiter anwächst?

Will man so etwas realisieren, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte es eine gute Idee sein, hauptsächlich auf Aktien von Unternehmen zu setzen, die ihre Dividende jedes Jahr ein wenig anheben.

Hier können die Dividendenzahlungen dann mit der Zeit zu stattlichen Beträgen heranwachsen. Das liegt ganz einfach daran, dass sich regelmäßige Steigerungen der Dividende über längere Zeiträume hinweg exponentiell entwickeln können.

Wer zum Beispiel vor 20 Jahren 10.000 US-Dollar in die Aktie von McDonald’s (WKN: 856958) investierte, hätte in den ersten zwölf Monaten eine Dividende von 133 US-Dollar erhalten. Aber durch die regelmäßigen jährlichen Erhöhungen wird unser Anleger voraussichtlich in diesem Jahr schon eine Dividendenzahlung von 3.069 US-Dollar vereinnahmen können.

Zum anderen könnte man natürlich generell die erhaltenen Ausschüttungen regelmäßig wieder in weitere Dividendenaktien investieren. Denn mit der Anzahl der Aktien erhöhen sich dann logischerweise auch die Summen der Dividendenzahlungen.

Man kann natürlich auch beide Möglichkeiten parallel nutzen. Und damit dann mehr oder weniger selbst bestimmen, wie schnell die Dividendeneinnahmen tatsächlich anwachsen.

Der Artikel Gewinnbeteiligung für jedermann: Hier sind 2 Vorteile von Dividendenaktien! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt Aktien von McDonald’s. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022