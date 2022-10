ANALYSE: Alzheimer-Studie stimmt JPMorgan kurzfristig positiv für Morphosys

NEW YORK (dpa-AFX) - Große Chancen und vergleichsweise geringe Risiken sieht die US-Bank JPMorgan aktuell für die Aktien des Antikörperspezialisten Morphosys . Die Phase-III-Studienergebnisse des Schweizer Partners Roche zum Medikamentenkandidaten Gantenerumab gegen Alzheimer stünden unmittelbar bevor, und er habe Vertrauen in einen Erfolg, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie.

Sollte er recht behalten, dürften sich die Daten Gordon zufolge als starker Kurstreiber für Morphosys erweisen. Daher gab er den Aktien des SDax -Unternehmens bis zum 1. Dezember den Status "Positive Catalyst Watch".

Der Pharmakonzern Roche wird die Studiendaten zu Gantenerumab Ende November auf der entsprechenden Fachkonferenz Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) in San Francisco bekannt geben. Mit der Veröffentlichung der wichtigsten Erkenntnisse rechnet der Experte aber bereits vorab, bis Ende Oktober. Dabei sieht er eine große Chance, dass die Daten eine ausreichend starke Wirksamkeit zeigen, um einen Zulassungsantrag in den USA zu stellen.

Für Morphosys-Aktien sieht der JPMorgan-Analyst mit Blick auf den Kapitalwert (NPV) durch das Mittel die Chance auf einen Anstieg um mehr als 20 Prozent, "selbst wenn Gantenerumab nur einen Spitzenumsatz von etwa drei Milliarden US-Dollar einbringt". Die Papiere könnten sich sogar mehr als verdoppeln, falls aus dem Mittel ein Produkt mit einem Umsatz von 10 Milliarden Dollar werde. Gordon sieht gleichzeitig angesichts niedriger Erwartungen im Falle eines völligen Misserfolgs von Gantenerumab kaum Rückschlagsrisiken und damit ein attraktives kurzfristiges Chance-Risiko-Verhältnis.

Denn aktuell ist im Kurs der Morphosys-Aktien laut Gordon nur eine weniger als 20-prozentige Chance auf einen vollen Erfolg von Gantenerumab in beiden Studien (Spitzenumsatz 10 Milliarden US-Dollar) eingepreist, also weniger als etwa 9 Euro pro Aktie. Im Bestfall wäre die Beteiligung an den Umsätzen von Roche jedoch etwa 45 Euro je Morphosys-Aktie wert.

Dennoch bleibt Gordon für Morphosys auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten bei seinem Kursziel von 32,50 Euro und einer "neutralen" Einstufung. Dabei verweist er auf nach wie vor bestehende Risiken für die Markterwartungen an den Antikörper Monjuvi (Tafasitamab) im laufenden Jahr. Außerdem sei der Weg zur Profitabilität herausfordernd, sollte das wichtigste Produkt in der Pipeline, Pelabresib, 2024 keine positiven Phase-III-Daten liefern.

Gemäß der Einstufung "Neutral" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten im Gleichklang mit dem jeweiligen Sektor entwickeln wird./ck/ag/mis

