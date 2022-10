US-Anleihen: Gewinne schmelzen - Aktienbörsen deutlich im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich nach den jüngsten Verlusten am Montag etwas stabilisiert. Nach einem freundlichen Auftakt behauptete der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) zuletzt aber nur noch ein Plus von 0,13 Prozent auf 110,73 Punkte, während die Aktienmärkte ihre Gewinne ausbauten. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen lag bei 4,02 Prozent.

Am Anleihenmarkt orientierten sich die Anleger an der politischen Entwicklung in Großbritannien. Dort gingen die Renditen spürbar zurück, liegen aber immer noch klar höher als vor den jüngsten Marktturbulenzen. Wegen des umstrittenen Fiskalkurses der Regierung nahm die Bank of England Stützungskäufe von Staatsanleihen vor, vor dem Wochenende trat dann der erst kurz im Amt befindliche Finanzminister Kwasi Kwarteng zurück. Dessen Nachfolger Jeremy Hunt kündigte nun an, dass so gut wie alle von Premierministerin Liz Truss und seinem Vorgänger angekündigten Steuererleichterungen zurückgenommen werden, um dem Finanzchaos im Land Herr zu werden./la/gl/he