APA ots news: Eva Petri präsentiert "Celebrating Life im UNIQA Tower - BILD

UNIQA öffnet sein Headquarter der Kunst Wien (APA-ots) - * Von der Videoinstallation bis zu geklöppelten Netzen: Künstlerische Interventionen sollen neue Wahrnehmungsräume eröffnen * Frei zugängliche Ausstellung lädt Kunstinteressierte vor und in den UNIQA Tower Wien, 18.10.2022 - Die international renommierte Künstlerin Eva Petri hat am Montag, 17.10.2022, ihre aktuelle Ausstellung "Celebrating Life" eröffnet. Anwesend war unter anderem Aleksander Gerina, Botschafter der Republik Slowenien, und der Architekt Boris Podrecca, der auch eine Laudatio hielt. Besucher:innen und Mitarbeitende sehen am Vorplatz und im Foyer des UNIQA Towers vier vielfältige Werke. "Ich habe den Titel und das Motto Celebrating Life gewählt, weil wir, wenn wir von einer Versicherung sprechen, automatisch an die Zukunft denken", erläutert Eva Petri, die in New York City, Wien und Ljubljana lebt, den Zusammenhang. "In meinen Augen ist Kunst die Versicherung der Menschheit, sich daran zu erinnern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein." UNIQA öffnet sein Headquarter der Kunst "Eine Versicherung ist eine Solidargemeinschaft. Viele übernehmen das Risiko Einzelner. Versicherung heißt damit auch, ein Sicherheitsnetz schaffen: für uns selbst, für unsere Familie, für die gesamte Gesellschaft - gerade auch in herausfordernden Zeiten", sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG, bei der Präsentation der Werke. "Eva Petris Kunst nimmt diese universelle Idee eines Netz des Lebens auf vielfältige Art auf und kreiert einen öffentlich zugänglichen, kreativen Raum, der uns - Besucher:innen genauso wie Mitarbeiter:innen - inspiriert." "Ich hoffe, dass meine künstlerische Intervention die Aufmerksamkeit der Menschen schon außerhalb des UNIQA Towers erregt, sie dazu bringt, das Innere zu betreten und sich ihnen dort durch die Kunst unvermittelt neue Wahrnehmungsräume eröffnen", lädt Petri Kunstinteressierte zu "Celebrating Life" ein. UNIQA ist Österreichs führender Kunstversicherer mit über 20 Jahren Erfahrung. Zweigniederlassungen bestehen in Köln, Zürich und London. Zu den Kund:innen zählen neben Museen, Galerien und diversen Kunstinstitutionen auch Sammlungen von Privatpersonen. 2021 hat UNIQA Kunst im Wert von mehr als 35 Milliarden Euro versichert. Celebrating Life von Eva Petri ist bis 17.12.2022 im Foyer und am Vorplatz des UNIQA Towers zu sehen. Das Foyer ist von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und öffentlich zugänglich, der Eintritt ist frei. Über die Werke "Tree of Life", ein 7,5 Meter großes Diptychon, feiert eine neue Qualität des Lebens, die seit Corona Teil unseres Alltags ist. Das Werk besteht aus handgefertigter Spitze, die die Künstlerin auf der ganzen Welt gesammelt hat. Auf diese Weise zelebriert Eva Petri die Emotionen all der Individuen und deren Leben, die jede einzelne Spitze geschaffen haben. Das weitere Werk im Innenbereich, die Videoinstallation "UNIQA Cupola", bezieht sich auf die Kuppel der Raumstation ISS und fordert die Besucher:innen und UNIQA Mitarbeitenden auf, sich durch diesen "kollektiven Spiegel" zu betrachten und ihr gemeinsames und individuelles Handeln zu überprüfen. Das "UNIQA Sail" im Außenbereich weist auf die Unvorhersehbarkeit des Lebens hin. Die Künstlerin betont dabei: "Manchmal müssen wir wissen, wie man mit dem Wind tanzt, und manchmal müssen wir uns gegen ihn stellen". Die "Drops of Worlds@UNIQA" auf dem steinernen Firmenschriftzug im Außenbereich bringen ihm durch ihre lebhaften, sich abwechselnden Farben neue Energie. Sie vermitteln aber auch Sicherheit durch ihre runde Form. Weitere Informationen Über die Künstlerin [https://www.eva-petric-evacuate.com/] (https://www.eva-petric-evacuate.com/) UNIQA Kunst https://www.uniqa.at/versicherung/kunst/kunstversicherung.html UNIQA Group Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 22.400 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern knapp 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.