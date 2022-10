DAX: EMA 50 im Weg

Der Deutsche Aktienindex DAX erwischte einen freundlichen Handelsstart in die neue Woche und konnte sich intraday an den 50-Tage-Durchschnitt herantasten. Nun aber geraten die etwas größeren Widerstände in den Fokus, die es für einen Folgeanstieg unbedingt zu überwinden gilt.

Solange also die Doppelhürde um 12.735 Punkte nicht intraday mindestens durch einen Kursanstieg über 12.810 Punkte bestätigt wird, bleiben die Rückfallrisiken für den DAX weiterhin bestehen. Im Erfolgsfall könnte aber ein Anstieg an 13.200 Punkte bevorstehen.

Unterhalb von 12.400 Punkten würde demnach ein Rücksetzer des DAX-Index auf 12.168 Punkte und darunter glatt 12.000 Punkte drohen. Offenbar werden aber erst die nächsten Stunden zeigen, in welche Richtung der DAX auf Sicht der nächsten Tage tendieren wird.

An der Datenfront stehen heute zweifelsfrei die ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland per Oktober auf der Agenda, zuvor sollte ein Blick auf Chinas Handelsbilanzsaldo aus September geworfen werden. Deutschlands Umsätze im Gastgewerbe und Baugenehmigungen August stehen in wenigen Minuten an, um 10:00 Uhr meldet Italien sein Handelsbilanzsaldo aus August. Um 11:00 Uhr folgt der ZEW-Index für Deutschland und die Eurozone, ab 14:55 Uhr stoßen die USA mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu.