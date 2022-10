Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.10.2022 Kursziel: 3,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70. Zusammenfassung: clearvise hat ihre Guidance für 2022 erneut erhöht. Das Unternehmen

erwartet nunmehr einen Umsatz von EUR55 - EUR59 Mio. (bisher: EUR50 - EUR54 Mio.)

und ein bereinigtes EBITDA von EUR41 - EUR45 Mio. (bisher: EUR37 - EUR41 Mio.). Aufgrund der konservativen Guidancepolitik von clearvise hatten wir die Erhöhung bereits in unseren bisherigen Schätzungen antizipiert (Umsatzschätzung für 2022 bisher: EUR59 Mio.). Angesichts der weiterhin hohen Marktwerte für Wind- und Solarstrom in Deutschland erhöhen wir unsere Schätzungen erneut. Der von der EU beschlossene Höchstpreis für Strom von EUR180 / MWh greift ab Dezember. Auch dieser Wert liegt deutlich über der durchschnittlichen Einspeisevergütung der deutschen Grünstromanlagen von clearvise. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das neben den erhöhten Schätzungen auch die höhere Verzinsung risikoloser Anlagen berücksichtigt, ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR3,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target. Abstract: clearvise has again raised guidance for 2022. The company now expects revenues of EUR55m - EUR59m (previously: EUR50m - EUR54m) and adjusted EBITDA of EUR41m - EUR45m (previously: EUR37m - EUR41m). Due to clearvise's conservative guidance policy, we had already anticipated the increase in our previous forecasts (previous revenue estimate for 2022: EUR59m). As market values for wind and solar power in Germany remain high, we have again raised our forecasts. The maximum price for electricity of EUR180 / MWh set by the EU will take effect from December. This value is also significantly higher than the average feed-in tariff of clearvise's German green power plants. In addition to the raised forecasts, an updated DCF model also takes into account the higher yield of riskless assets and still yields a EUR3.70 price target. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25621.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °