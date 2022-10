Realty Income: „Der REIT, den du dir wünschst, im Oktober 2022 gekauft zu haben“

Realty Income (WKN: 899744) kann eine Menge sein, für einen Analysten handelt es sich jedoch um den REIT, den man sich im Nachhinein wünschte, im Oktober des Jahres 2022 gekauft zu haben. Das ist eine sehr mutige Perspektive. Aber die Qualität ist vielen Anlegern jedenfalls bekannt.

Schauen wir uns die Meinung trotzdem noch einmal etwas näher an. Auch für mich besitzt sie eine Menge Wahrheit, hier die spannenden Details.

Realty Income: Der REIT, den man im Oktober 2022 gekauft haben will!

Ein Beitrag auf dem US-Portal Benzinga titelte zuletzt in diese Richtung. Für den Redakteur und Analysten ist Realty Income der REIT, den man im Oktober gekauft haben möchte, was an vielen verschiedenen Dingen läge. So zum Beispiel an der einmaligen Ausgangslage mit über 11.400 Immobilieneinheiten. Aber auch den Triple-Net-Lease-Mietverträgen, der Größe, den 117 Dividendenerhöhungen bei 628 monatlichen Dividenden und vielem mehr. Die unternehmensorientierte Qualität ist ein Merkmal.

Aber für den Schreiberling gibt es diese Qualität jetzt auch zu einem hervorragenden Preis. Wie der Benzinga-Artikel weiter hervorhebt, hat es nicht nur historisch gesehen 15,1 % Gesamtrendite pro Jahr gegeben. Nein, sondern im Moment gibt es für Investoren außerdem 5,13 % Dividendenrendite zu Anfang. Bei einem Ausschüttungsverhältnis von lediglich 76,5 % gemessen an den bereinigten Funds from Operations sei auch das eine interessante Bewertungslage.

Realty Income habe außerdem im Jahr 2022 3,2 Mrd. US-Dollar in weiteres Wachstum investiert. Für das Gesamtjahr rechne man mit 6 Mrd. US-Dollar an Investitionen. Das würde zu einem soliden Wachstumspotenzial führen, das sich in einer günstigeren Bewertung äußern sollte. Aus all diesen Gründen sei dieser Name der REIT, den man sich im Nachhinein wünschte, im Oktober gekauft zu haben.

Wenig Neues, viel Wahres!

Im Endeffekt sehe ich wenig Neues, das mich mit Blick auf Realty Income wirklich fesselt. Der springende Punkt ist jedoch, dass wir kaum eine neue Erkenntnis benötigen. Mit über 5 % Dividendenrendite ist die Bewertung eher preiswert, moderate Zuwächse sind weiterhin möglich. Aufgrund der Qualität könnte das eine einmalige Chance für Foolishe Investoren sein, diesen Real Estate Investment Trust noch einmal so preiswert zu ergattern. Natürlich belastet der eher schwache Euro. Aber das könnte trotzdem ein Preis sein, den dieser Name jetzt wert ist.

