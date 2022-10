Aktuelles Stimmungsbarometer für Shop Apotheke Europe

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Shop Apotheke Europe ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Shop Apotheke Europe, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Marktteilnehmer:

Die Diskussionen rund um Shop Apotheke Europe auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den beiden vergangenen Wochen deutlich die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 8 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als negative Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Shop Apotheke Europe eine positive Bewertung ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs:

Shop Apotheke Europe erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -65,52 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 15,78 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -81,29 Prozent im Branchenvergleich für Shop Apotheke Europe bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,28 Prozent im letzten Jahr. Shop Apotheke Europe lag 69,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse:

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Shop Apotheke Europe-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 80,5 EUR. Der letzte Schlusskurs (42,33 EUR) weicht somit -47,42 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (53,46 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-20,82 Prozent Abweichung). Die Shop Apotheke Europe-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Shop Apotheke Europe-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.

4. Relative Strength Index:

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Shop Apotheke Europe anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 41,2 Punkten, was bedeutet, dass die Shop Apotheke Europe-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Shop Apotheke Europe ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,84). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Shop Apotheke Europe eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Shop Apotheke Europe-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Shop Apotheke Europe-Aktie:

Kurs: 42,33 EUR -0,09 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.10.2022 00:00:00)

ISIN: NL0012044747

Sektor: Consumer Staples

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: SAE:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.