ANALYSE-FLASH: Goldman belässt ASML auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von ASML auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Der Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie habe ein starkes drittes Quartal hinter sich mit rekordhohen Aufträgen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Er verwies zudem auf noch etwas optimistischere Jahresziele und darauf, dass der befürchtete Einfluss durch US-Restriktionen gegen China begrenzt seien./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 07:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

