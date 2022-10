COCA COLA - Aktie so angeschlagen wie seit Jahren nicht mehr

The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 56,420 $ (NYSE)

Ein bärischer Keil in Kombination mit einem bärischen Butterfly-Muster machte Ende August den Bemühungen der Käuferseite ein Ende, die Coca-Cola-Aktie doch noch auf ein neues Allzeithoch zu befördern. Der September sorgte dann für einen massiven Abwärtsimpuls, der den Wert unter wichtige Aufwärtstrendlinien, den Support bei 60,13 USD und sogar weit unter die Kursziele bei 57,55 und 56,47 USD fallen ließ.

Bärischer Pullback oder doch eine kleine Trendwende?

Erst an der Oberkante eines Aufwärtsgaps vom Dezember 2021 stoppte der tiefe Fall und wurde zum Ausgangspunkt für eine Erholung, die in Kürze auf die frühere Unterstützung bei 57,55 USD treffen dürfte. An diesem Widerstand sollte der Wert wieder nach Süden abprallen und die Schwächephase der letzten Wochen in Richtung 54,14 USD fortsetzen. Bleibt dort eine (Doppel-)Bodenbildung aus, wäre sogar ein Einbruch bis 52,28 und 51,58 USD möglich. Damit wäre rund die Hälfte des enormen Anstiegs seit dem Coronatief bei 36,27 USD korrigiert und wieder die Zeit für eine mittelfristige Aufwärtstrendphase gekommen.

Für eine Fortsetzung des laufenden Anstiegs würde eine Rückeroberung der 57,55-USD-Marke dagegen aktuell nicht ausreichen. Erst Kurse über der Hürde bei 58,23 USD würden für weitere temporäre Zugewinne in Richtung der langfristigen Aufwärtstrendlinien auf Höhe von 61,00 USD sorgen.

Coca-Cola Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und stock3 PLUS inclusive: Jetzt PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)