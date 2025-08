dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.08.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3/DHL trotzt Zoll-Chaos: Gewinn steigt unerwartet stark - Kursplus dahin

BONN - Die DHL Group hat sich im zweiten Quartal überraschend widerstandsfähig gezeigt. In Anbetracht der von den USA ausgelösten Handelskonflikte schwankte die Menge an verschickten Waren in wichtigen Geschäftsbereichen zwar stark und ging teilweise zurück; der Logistikkonzern trat jedoch auf die Kostenbremse. So stieg der operative Gewinn, während Analysten mit einem lediglich stabilen Ergebnis gerechnet hatten. Der Konzern bestätigte zudem seine Jahresprognose. Die Aktie legte zu, konnte die Gewinne im Handelsverlauf aber nicht halten.

ROUNDUP/Geringere Zoll-Auswirkung: Infineon erhöht Margen-Prognose wieder

NEUBIBERG - Infineon rechnet für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr mit weniger Gegenwind durch US-Zölle als bisher. Das Management um Chef Jochen Hanebeck hob seine Margen-Prognose am Dienstag wieder an - nachdem es sie erst im Mai wegen der befürchteten Zoll-Auswirkungen gesenkt hatte. Zudem hellen sich die Geschäftsperspektiven nach mehreren für die Branche sehr schwierigen Quartalan auf. Am Markt kam dies gut an: Die Aktie legte um fünf Prozent zu.

ROUNDUP 2: FMC kämpft weiter mit schwachen Behandlungszahlen in den USA

BAD HOMBURG - Stagnierende Behandlungszahlen in den USA und der schwache Dollar haben Fresenius Medical Care (FMC) im zweiten Quartal zugesetzt. Im Tagesgeschäft legte der Verdienst des Dialysespezialisten dank Einsparungen zwar deutlich zu, doch Analysten hatten sich mehr erhofft. Vorstandschefin Helen Giza sieht FMC gleichwohl "vollständig im Plan, um unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen", wie sie am Dienstag laut Mitteilung betonte. Während Zölle dem Konzern laut Giza wegen seines "erheblichen Fußabdrucks" in den USA kaum etwas anhaben dürften, wird das Behandlungswachstum auf dem US-Markt 2025 wohl nicht so stark anziehen wie gedacht.

ROUNDUP: Conti macht in Autozulieferung vor Spin-Off Fortschritte - Aktie fällt

HANNOVER - Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental trotzt in der Autosparte mit seinem Sparkurs dem schwachen Branchenumfeld und den Zollkosten. In der Sparte, die am 18. September als Firma Aumovio an der Börse abgespalten werden soll, überraschte Conti mit einer unerwartet hohen Steigerung der Profitabilität. Etwas enttäuschend verlief es hingegen im Rest des Konzerns. Vorstandschef Nikolai Setzer will im verbleibenden Teil - im Reifengeschäft und in der Kunststofftechniksparte Contitech - im zweiten Halbjahr aber besser abschneiden. Die Aktie fiel.

ROUNDUP/Geringere Kosten: Hugo Boss verdient mehr - Aktie legt zu

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss hat auch im zweiten Quartal eine Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Während der Umsatz leicht schrumpfte, zogen die Ergebnisse jedoch auch dank des Sparkurses deutlich an. Die Zahlen fielen insgesamt besser aus als von Analysten erwartet. Die Aktie legte im Vormittagshandel um fast sieben Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im MDax, dem Index der mittelgroßen Werte.

ROUNDUP/Höhere Kupfer- und Goldpreise helfen Aurubis - Jahresziele präzisiert

HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis grenzt nach dem dritten Geschäftsquartal seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr ein. Unternehmenschef Toralf Haag rechnet laut einer Mitteilung vom Dienstag mit einem operativen Vorsteuergewinn von 330 bis 370 Millionen Euro, nachdem bisher die Mitte von 300 bis 400 Millionen angepeilt worden war. Überraschend kommt der Schritt also nicht. Zudem schnitten die Hamburger im dritten Quartal gut ab, wie Analyst Christian Obst von der Baader Bank betont.

ROUNDUP: Fraport erwartet keinen Wachstumsschub in Frankfurt - Aktie legt zu

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rechnet angesichts ausbleibender Entlastungen durch die Politik weiter mit einer mauen Entwicklung der deutschen Luftfahrt. Für 2025 sieht Fraport-Chef Stefan Schulte den Konzern zwar auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Dem Passagiergeschäft in Frankfurt sagt er aber auch für das kommende Jahr ein eher maues Wachstum voraus. Grund seien die hohen Standortkosten durch staatliche Vorschriften, die auch 2026 nicht sinken dürften. An der Börse kamen aber zumindest die Finanzzahlen gut an.

ROUNDUP: Rational bestätigt Umsatzprogose - vorsichtigerer Blick auf die Marge

LANDSBERG AM LECH - Die US-Zölle und der starke Euro lassen Rational etwas skeptischer auf die Gewinnentwicklung blicken als zuletzt. Der Großküchen-Ausrüster bestätigte aber die Umsatzprognose. An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die im bisherigen Jahresverlauf kräftig unter Druck stehende Aktie legte zu. Bis zum Mittag zog der Kurs um rund zwei Prozent auf 687 Euro an. Damit konnte das Papier das Jahresminus auf knapp 17 Prozent reduzieren.

ROUNDUP: Gerresheimer will Glasgeschäft verkaufen - Aktie erholt sich etwas

DÜSSELDORF - Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer will sich von seiner Behälterglas-Sparte trennen. Für einen Verkauf werde der Bereich Moulded Glass mit acht Werken vom Konzern getrennt, teilte Gerresheimer am Montagabend in Düsseldorf mit. Die Gesellschaft wolle künftig zu einem reinen System- und Lösungsanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche werden. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an, überraschend ist der Schritt aber nicht.

ROUNDUP 2: Zölle belasten Guinness-Hersteller Diageo - Sparkurs verschärft

LONDON - Der Guinness-Hersteller Diageo will angesichts schwieriger Geschäfte und des Abgangs seiner Chefin noch stärker sparen. Die Einsparungen aus dem laufenden Programm sollen statt 500 nun 625 Millionen US-Dollar (540 Mio Euro) erreichen, teilte das Unternehmen mit seinen Jahreszahlen am Dienstag in London mit. Zugleich dürften die neuen US-Zölle Diageos Gewinn mit 200 Millionen Dollar pro Jahr belasten, 50 Millionen mehr als bisher gedacht.

Pharmakonzern Pfizer hebt Gewinnausblick trotz Preisdrucks der US-Regierung an

NEW YORK - Pfizer traut sich trotz des US-Zollstreits sowie drohender Preissenkungen für das Gesamtjahr mehr Gewinn zu als bisher. Rückenwind kommt dabei für den US-Pharmakonzern von einer guten Nachfrage, Kostensenkungen sowie der Abwertung des US-Dollar zu anderen Währungen. Der Aktienkurs zog im vorbörslichen US-Handel um drei Prozent an.

Baumaschinenhersteller Caterpillar verdient deutlich weniger - US-Zölle belasten

IRVING - Caterpillar hat auch im zweiten Quartal eine schwächere Nachfrage nach Baumaschinen- und Nutzfahrzeugen zu spüren bekommen. Zudem belasteten US-Zölle. Der Gewinn sank. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern aus dem US-Bundesstaat Texas mit Zollbelastungen von 1,3 bis 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie verlor vorbörslich gut drei Prozent.

ROUNDUP: BP-Gewinn sinkt nicht so stark wie befürchtet - Aktie legt zu

LONDON - BP hat im zweiten Quartal wie die Konkurrenz wegen des schwachen Ölpreises weniger als vor einem Jahr verdient. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um fast 15 Prozent auf 2,35 Milliarden Dollar (rund zwei Mrd Euro) gefallen, teilte das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Dienstag in London mit. Allerdings fiel das Ergebnis des Öl- und Gaskonzerns deutlich besser aus als von Experten erwartet. Im ersten Quartal hatte BP operativ lediglich knapp 1,4 Milliarden Dollar verdient. Die Aktie legte zuletzt im Stoxx Europe 50 um rund 1,5 Prozent zu.

