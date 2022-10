Interactive Brokers Group hält die Dividende stabil

Das amerikanische Finanzinstitut Interactive Brokers Group Inc. (ISIN: US45841N1072, IEX: IBKR) zahlt am 14. Dezember 2022 eine stabile Quartalsdividende in Höhe von 10 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre, wie am Dienstag mitgeteilt wurde (Record day ist der 1. Dezember 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 0,56 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 71,17 US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2022). Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 790 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 464 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 99 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 42 Mio. US-Dollar).

Die Interactive Brokers Gruppe ist 1977 von Chairman und CEO Thomas Peterffy gegründet worden. Die Gruppe ist in den Bereichen Market Making sowie Wertpapierhandel tätig.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 10,39 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 29,05 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de