Tesla: Aktie wird kräftig abgestraft - Zahlen gefallen den Anlegern nicht

Vielleicht hätte sich Elon Musk doch ein wenig mehr um Tesla kümmern sollen, anstatt die Twitter-Übernahme wieder zu beleben und in aller Ruhe ein Parfum auf den Markt zu bringen. Der Umsatz des Autobauers liegt unter den Erwartungen. Hohe Rohstoffkosten und Probleme in der Lieferkette machen sich zwar auch bemerkbar, doch der Elektroautobauer aus Kalifornien konnte das sehr gut wegstecken. Die Anleger scheinen ihren Fokus allerdings mehr auf die Erlöse zu legen. Nachbörslich rutschte die Aktie schon über 6 Prozent ab und versucht sich gerade etwas zu erholen.

Gewinn legt ordentlich zu

Hier sind die Eckdaten für das dritte Quartal: Tesla vermeldete einen Umsatz von 21,40 Milliarden Dollar. Damit verfehlte der Musk-Konzern die Erwartungen der Analysten. Die hatten mit Erlösen in Höhe von 21,96 Milliarden Dollar gerechnet. Beim Gewinn je Aktie sieht die Sache allerdings anders aus, hier schlägt Tesla die Schätzungen. Während die Experten 0,99 Dollar auf ihrer Rechnung hatten, lieferte Tesla 1,05 Dollar.

Aktie gehört ganz oben auf die Watchlist

Die schlechte Stimmung an der Wall Street ist auch an der Tesla-Aktie nicht spurlos vorbei gegangen. Innerhalb von 4 Wochen ist die Aktie um 26 Prozent eingeknickt. Jetzt bemängeln die Anleger, dass Tesla den Umsatz hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Aufgrund der nachbörslichen Reaktion dürfte auf Tesla morgen ein schwerer Tag an der Börse zukommen. Wir würden die Aktie allerdings trotzdem weiter halten, da der Musk-Konzern sich unserer Meinung nach gut geschlagen hat. Trotzdem dürften investierte Anleger gute Nerven brauchen. Es ist gut möglich, dass die Aktie jetzt die Marke von 200 Dollar testet.

Und damit sind wir bei Anlegern, die bei Tesla nicht investiert sind. Die sollten sich die Aktie auf die Watchlist setzten. Im Bereich von 200 Dollar wird die Aktie wieder sehr interessant. Hier sollten Investoren anfangen eine Position aufzubauen.