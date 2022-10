Übrigens, STAG Industrial besitzt jetzt 5,27 % Dividendenrendite

Auf der Suche nach einem REIT mit 5,27 % Dividendenrendite könnte STAG Industrial (WKN: A1C8BH) eine ziemlich interessante Wahl sein. Derzeit schüttet das Management hochgerechnet auf das Gesamtjahr jedenfalls 1,46 US-Dollar an die Investoren aus. Gemessen an einem Aktienkurs von 27,70 US-Dollar erhalten wir den genannten Wert im Titel.

Trotzdem ist die Frage, ob STAG Industrial ein Kauf ist. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust gilt jedenfalls als Amazon-REIT. Für mich ist es eher ein diversifiziertes, jedoch moderat wachsendes Gesamtpaket, das jetzt auf eine interessante Bewertung kommt. Übrigens: Der Tech-Konzern besitzt daran einen relativen Anteil von 3,6 % am Mietportfolio.

Schauen wir jedoch darauf, was der Name neben 5,27 % Dividendenrendite zu bieten hat. Es geht jedenfalls um mehr. Auch um mehr als die operative Ausrichtung auf Logistik- und Industrie-Immobilien, was durchaus ein solider Wachstumsmarkt sein kann.

STAG Industrial: Mehr als 5,27 % Dividendenrendite?!

Für mich ist STAG Industrial jedenfalls mehr als die titelstiftenden 5,27 % Dividendenrendite. Zwar nicht unbedingt, was das Dividendenwachstum angeht. Zuletzt hat es vor ca. einem Dreivierteljahr lediglich eine moderate Erhöhung von 0,120883 US-Dollar pro Monat auf 0,121667 US-Dollar gegeben, was der Bruchteil eines Cents ist. Allerdings ist das operative Fundament weiterhin stark.

Der US-REIT wies zuletzt Funds from Operations in Höhe von 0,56 US-Dollar je Aktie. Das bedeutet, dass das Ausschüttungsverhältnis mit einem Wert von 65 % vergleichsweise moderat ist. Es ergibt sich ein Puffer, der für Dividendenwachstum, Reinvestitionen in operatives Wachstum oder anderes verwendet werden kann. Übrigens: Die Funds from Operations je Aktie kletterten damit zuletzt um 7,7 % auf verwässerter Basis, was durchaus ein solides Wachstum ist.

Im Endeffekt erkennen wir einen solide operativ performenden REIT. STAG Industrial ist daher mehr als nur 5,27 % Dividendenrendite, auch im Hinblick auf den operativen Erfolg. Aber entscheidend ist auch, dass das Kurs-FFO-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 12,4 liegt, was für das operative Wachstum ein eher moderater Wert sein kann. Jetzt, bei diesem Bewertungsmaß, eignet sich die Dividendenaktie für mich wieder für einen solideren Inflationsausgleich. Auch Dank des operativen Wachstums, aber auch aufgrund einer rechnerischen Gesamtrendite von ca. 8 % pro Jahr.

Der Leerstand von STAG Industrial ist mit 1,4 % gering, gleichzeitig hat das Management im Jahresvergleich 4 % mehr Mieterlöse aus den bestehenden Mietverträgen herausgekitzelt. Das ist ebenfalls eine solide Qualität, auf die man setzen kann.

Ein Kauf …?!

Ob STAG Industrial damit ein Kauf ist, das kannst du für dich selbst beantworten. Mit über 5 % Dividendenrendite ist die Bewertung jedenfalls wieder bedeutend attraktiver. Es winkt insgesamt ein solides, passives Einkommen, das wachsen kann. Operatives Wachstum gibt es jedenfalls. Spätestens, wenn das zu einem stärkeren Dividendenwachstum wird, erwarte ich bei der Dividendenaktie eine Neubewertung.

Der Artikel Übrigens, STAG Industrial besitzt jetzt 5,27 % Dividendenrendite ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von STAG Industrial. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STAG Industrial.

Motley Fool Deutschland 2022