Wissing will mehr Tempo beim Ausbau des Ladenetzes für E-Autos

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing will mehr Tempo beim Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos machen. Dazu stellt der FDP-Politiker am Mittwoch (11.45 Uhr) in Berlin einen neuen "Masterplan" vor. Dieser soll einen Fahrplan zum Ausbau der Ladeinfrastruktur darstellen. Ziel ist ein flächendeckendes und nutzerfreundliches Netz an Ladestationen. Mehr Elektroautos sollen eine Schlüsselrolle dabei spielen, die gesteckten Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen./hoe/DP/men