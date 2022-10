Alcoa meldet Verlust und hält die Dividende stabil

Der amerikanische Aluminiumkonzern Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, NYSE: AA) wird am 18. November 2022 (Record day: 1. November 2022) eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Im November 2021 schüttete Alcoa erstmals seit 2016 wieder eine Dividende aus.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit weiterhin 0,40 US-Dollar an Dividende bezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 37,62 US-Dollar (Stand: 19. Oktober 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,06 Prozent.

Alcoa gab am 19. Oktober 2022 auch seine Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2022 bekannt. Der Umsatz betrug im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 2,85 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,64 Mrd. US-Dollar). Dabei stand ein Verlust von 746 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 549 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Auf bereinigter Basis lag der Verlust bei 60 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 496 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Nachbörslich gab die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen über 8 Prozent nach. Alcoa (Aluminum Company of America) zählt zu den größten Aluminiumherstellern der Welt und war bis Herbst 2013 im Dow Jones-Index vertreten.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 36,86 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 7,14 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de