DAX: Zittern um EMA 50

Der Deutsche Aktienindex DAX beendete seinen gestrigen Handel exakt auf dem Niveau des 50-Tage-Durchschnitts, allerdings könnten die schwächeren US-Indizes das Barometer am Donnerstag noch ein Stück weit runterziehen. Kurzfristig sollten sich Investoren daher auf fallende Kurse einstellen.

Unterstützungen findet das Barometer unterhalb des EMA 50 bei 12.673 und darunter 12.400 Punkten vor. Sollte auch dieses Niveau unterschritten werden, bliebe ein Test von glatt 12.000 Punkten alle Wahrscheinlichkeit nach nicht aus. Die weitere Entwicklung müsste dann noch einmal neu analysiert werden.

Auf der Oberseite besteht technisch immer noch die Chance, um das Zielniveau um 13.170 Punkten zu erreichen, unter den gegebenen Umständen scheint dieses Szenario allerdings sich immer weiter zu entfernen. Hierzu müssten Bullen demnächst ein klares Zeichen setzen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus September (saisonbereinigt) vorgelegt, Deutschlands Erzeugerpreise sowie der Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) per September stehen in wenigen Minuten auf der Agenda. Ab 14:30 Uhr stoßen schließlich die USA mit den wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche hinzu, zeitgleich wird auch der Philadelphia-Fed-Index per Oktober gemeldet. Hauptaugenmerk liegt allerdings weiter auf der kürzlich gestarteten Berichtssaison.