Dividendenerhöhung bei McDonald’s: Ab Dezember gibt es satte 10 % mehr Gewinnbeteiligung!

Nach langer Zeit sind die Zinsen in diesem Jahr wieder etwas gestiegen und Neukunden erhalten beispielsweise für einen Sparbrief mit einjähriger Laufzeit bei einigen Banken einen Zinssatz von fast 2,00 %.

Doch trotz allem konzentrieren sich viele Anleger lieber auf Aktien mit soliden Dividendenzahlungen. Und dies sicherlich aus vielerlei Gründen. Zum einen schütten weltweit nicht wenige Unternehmen ihre Gewinnbeteiligung mehrmals jährlich aus.

Wodurch sich dann ein recht stabiler passiver Geldfluss generieren lässt. Zum anderen kann man sich bei vielen Dividendenaktien zusätzlich noch jedes Jahr über etwas mehr Gewinnausschüttung freuen.

Eine Firma, die in Sachen Dividendenwachstum so einiges zu bieten hat, ist die bekannte Fast-Food-Kette McDonald’s (WKN: 856958). Und wer die Aktie besitzt, kann sich auch in diesem Jahr wieder über etwas mehr Dividende freuen.

Steigert schon seit Jahrzehnten

Die Papiere von McDonald’s kann man sicherlich als Paradebeispiel einer Dividendenaktie bezeichnen. Denn schon vor 21 Jahren ist sie in die Riege der erlauchten Dividendenaristokraten aufgenommen worden.

Das hat vor allem damit zu tun, dass McDonald’s bereits seit seinem Börsengang die Dividende jedes Jahr ein wenig angehoben hat. Und auch in diesem Jahr kann der Konzern liefern und hat gerade erst seine 46. Dividendenerhöhung in Folge bekannt gegeben.

Und so erhalten die Investoren schon im Dezember mit 1,52 US-Dollar je Aktie eine um 10 % höhere Quartalsausschüttung als drei Monate zuvor. Was hochgerechnet auf zwölf Monate also einer Gesamtdividende von 6,08 US-Dollar je Anteilsschein entspricht.

Betrachten wir jetzt aber einmal das Dividendenwachstum der letzten 20 Jahren. Denn hier wird deutlich, was einen echten Aristokraten ausmacht. Die Ausschüttung ist nämlich in diesem Zeitraum um 533 % angestiegen. Was immerhin einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von 9,67 % entspricht.

Und die Aktie?

Man muss wissen, dass die McDonald’s-Papiere von der diesjährigen Börsenkorrektur weit weniger betroffen waren als viele andere Werte. Und so ist es sicherlich auch nicht verwunderlich, dass die Aktie mit 246,48 US-Dollar (17.10.2022) derzeit nur knapp 8 % niedriger notiert als Anfang Januar.

Aber schauen wir auch hier einmal nach der langfristigen Entwicklung. Kann diese mit dem Dividendenwachstum mithalten? Das kann man wohl sagen. Denn gegenüber dem Preis von 17,83 US-Dollar, den man am 17.10.2002 für die Papiere bezahlen musste, liegt ihr Kurs aktuell um stolze 1.282 % höher.

Die McDonald’s-Aktie weist derzeit bei ihrer Bewertung ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25 auf. Was sicherlich noch nicht als zu hoch einzuschätzen ist. Und wie sieht es bei der Dividendenrendite aus? Hier können wir aktuell einen Wert von 2,47 % ermitteln.

Die langfristige Entwicklung kann also sowohl beim Aktienkurs als auch beim Dividendenwachstum als sehr gute Performance bezeichnet werden. Doch kurzfristig kann es natürlich gerade beim Kursverlauf immer auch wieder einmal gewisse Durststrecken geben.

Gerade wenn wie für das zweite Quartal zum Beispiel ein Umsatzrückgang von 3 % vermeldet werde musste. Und auch für das dritte Quartal gehen die Analysten beim Umsatz durchschnittlich von einer Minderung von 7,78 % aus.

Langfristanleger denken aber für gewöhnlich über Dekaden und auch Dividendenjäger lassen sich von kurzfristigen Meldungen in der Regel nicht aus der Ruhe bringen. Vor allem für diese beiden Gruppen könnte die McDonald’s-Aktie also eventuell durchaus mehr als nur einen Blick wert sein.

