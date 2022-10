IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic nimmt an der Bio-Europe 2022 teil

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic nimmt an der Bio-Europe 2022 teil

Calgary, Alberta, den 20. Oktober 2022 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (FWB: J90) (das Unternehmen oder NurExone), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das eine biologisch gesteuerte Exosomen-Therapie für Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der Bio-Europe-Konferenz 2022 (Bio-Europe) in Leipzig, Deutschland, teilnehmen wird, die vom 24. Oktober bis 26. Oktober stattfindet.

Die Bio-Europe gilt als eins der größten europäischen Treffen von Fachleuten der Biopharmaindustrie.1 Es werden über 4.000 Teilnehmer und mehr als 2.200 Unternehmen aus der ganzen Welt bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung erwartet.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, und Dr. Lyora Aharonov, Direktor für Forschung & Entwicklung, werden an der Konferenz teilnehmen, um die revolutionäre Exososomen-basierte Arzneimittelplattform Exo-Therapie des Unternehmens vorzustellen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, neue Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen im Biopharma-Bereich aufzubauen, um strategische Kooperationen und Partnerschaften zu sichern, die das Wachstum von NurExone beschleunigen können.

Wir freuen uns sehr, an der Bio-Europe teilzunehmen, auf der wir vor einem globalen Publikum mehr Bewusstsein für unsere Exosomen-basierte Technologie schaffen können, sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone. Diese Veranstaltung bietet uns die Möglichkeit, Top-Experten der Biopharmaindustrie zu treffen, uns auszutauschen und neue strategische Partnerschaften aufzubauen, mit denen wir die Entwicklung unserer einzigartigen Arzneimittelplattform vorantreiben können. Wir sehen der Teilnahme an der Konferenz freudig entgegen.

Die Teilnehmer können während der Veranstaltung ein Meeting mit dem Team von NurExone vereinbaren, um mehr über das Unternehmen und seine Arzneimittelplattform zu erfahren. Das Team steht während der Konferenz für persönliche Treffen zur Verfügung. Um ein Treffen anzuberaumen, wenden Sie sich bitte an info@nurexone.com.

Weitere Informationen über die Bio-Europe finden Sie unter: https://informaconnect.com/bioeurope.

1) https://informaconnect.com/bioeurope

2) https://informaconnect.com/bioeurope/attendees

Über NurExone Biologic

NurExone Biologic ist ein an der TSXV notiertes Pharma-Unternehmen, das eine Plattform für eine biologisch gesteuerte Exo-Therapie entwickelt, die Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen nicht invasiv verabreicht werden soll. Die Exo-Therapie wurde bislang am Technion, Israel Institute of Technology, konzeptionell in Tierversuchen demonstriert und das Unternehmen ist dabei, die Behandlung auf Menschen zu übertragen. NurExone verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv zur Entwicklung und Vermarktung der Technologie.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook, oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Tel: +972-52-4803034

E-Mail: lior@nurexone.com

Für Investoren:

Anlegerservice

IR@nurexone.com

+1 905-347-5569

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die Zukunftspläne des Unternehmens und die vom Unternehmen durchzuführenden Entwicklungsaktivitäten, potenzielle zukünftige Herstellungs- und Marketingaktivitäten sowie die Behandlung bestimmter Erkrankungen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell bzw. die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Begriffe verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder angedeutet wurden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens, dem bisherigen Ausbleiben von Einnahmen, der staatlichen Regulierung, der Marktakzeptanz seiner Produkte, dem schnellen technologischen Wandel, der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, dem Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens und der Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67894

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67894&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67059R1091

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.