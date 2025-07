IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt Solutions stellt Plattform zur gezielten Verabreichung von Chemotherapie-Medikamenten für die Präzisionsonkologie vor

IRW-PRESS: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt Solutions stellt Plattform zur gezielten Verabreichung von Chemotherapie-Medikamenten für die Präzisionsonkologie vor

VANCOUVER, BC/ ACCESS Newswire / 8. Juli 2025 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE:BNXT)(OTC PINK:BNXTF)(FSE:BXT), ein in der Entwicklungsphase befindliches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf fortschrittliche Technologien zur Verabreichung von Medikamenten spezialisiert hat, gab heute die Entwicklung einer potenziell bahnbrechenden Plattform zur gezielten Verabreichung von Chemotherapeutika bekannt, die einen entscheidenden ungedeckten Bedarf in der Präzisionsonkologie decken soll, indem sie toxische Chemotherapeutika in Tumoren lokalisiert und so die systemische Exposition minimiert.

Eine intelligentere Chemotherapie: gezielte Verabreichung mit Konzentration der Therapeutika in Tumoren und gleichzeitiger Abschirmung gesunder Zellen

Das firmeneigene Targeted Drug Delivery System (TDDS) nutzt einen neuartigen, doppelt wirkenden Mechanismus: Hoch wirksame Chemotherapeutika werden zunächst in unmittelbarer Nähe von Tumoren konzentriert und freie Wirkstoffmoleküle außerhalb des Tumors anschließend schnell neutralisiert, um gesundes Gewebe zu schützen. Für diesen gezielten Ansatz konnte in vitro nachgewiesen werden, dass er die therapeutische Wirkung um das Zehnfache steigern und die Sicherheit gesunder Zellen schützen kann. Damit erweitert er das therapeutische Fenster erheblich.

1. Tumorselektive Freisetzung: Chemotherapeutische Nutzlasten sind so konzipiert, dass sie nur unter tumorspezifischen Bedingungen freigesetzt werden. Damit konzentriert sich die krebshemmende Wirkung genau dort, wo sie am meisten benötigt wird.

2. Neutralisierung, gezielte Rückführung und erneute Freisetzung: Freie Wirkstoffmoleküle, die aus der Tumorzone entweichen, werden abgefangen und neutralisiert, bis sie in die Tumorzone zurückgeführt und dort erneut freigesetzt werden. Dies trägt zum Schutz des gesunden Gewebes bei und ermöglicht potenziell höhere Dosierungen mit geringeren Nebenwirkungen.

Die Plattform ist so konzipiert, dass sie mit mehr als 100 etablierten Chemotherapeutika und onkologischen Therapien kompatibel ist, einschließlich generischer Moleküle und bislang auf Eis gelegter Präparate, die für eine systemische Anwendung als zu toxisch erachtet wurden. Dadurch positioniert sich BioNxt nicht als Konkurrent, sondern als potenzieller Kooperationspartner der Original-Pharmaunternehmen.

Orientierung am rasch expandierenden Markt für Chemotherapeutika

Nach Angaben von Data Bridge Market Research wurde der weltweite Markt für Chemotherapeutika im Jahr 2022 auf rund 47 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 auf ein Volumen von etwa 98 Milliarden USD anwachsen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 9,6 Prozent. Precedence Research berichtet, dass im Jahr 2023 rund 44 Prozent des weltweiten Umsatzes auf Nordamerika entfielen. Für den Rest des Jahrzehnts wird das schnellste Wachstum hingegen im asiatisch-pazifischen Raum erwartet. BioNxt ist überzeugt, dass Innovationen bei den Verabreichungsmechanismen, die den therapeutischen Index vorhandener zytotoxischer Medikamente verbessern können, gut positioniert sind, um in diesem wachsenden Segment bedeutende Werte zu erzielen.

Kollaborative Kommerzialisierungsstrategie

BioNxt beabsichtigt, ein partnerschaftliches Modell zu verfolgen, einschließlich gemeinsamer Entwicklung, Auslizenzierung und lizenzpflichtiger Liefervereinbarungen mit innovativen Herstellern und Generikaherstellern. Das Unternehmen will etablierte Wege für die beschleunigte Zulassung nutzen, um die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko und die Kosten zu begrenzen.

Unser Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Technologie zur gezielten Verabreichung von Chemotherapien voranzutreiben, um den Behandlungsstandard für Krebspatienten zu verbessern, sagte Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions. Wir freuen uns darauf, im Zuge der Weiterentwicklung des Programms weitere Updates zu geben.

Weitere Informationen, darunter der Markenname der Plattform, der anfängliche klinische Schwerpunkt und der Entwicklungszeitplan, werden in einer späteren Ankündigung bekanntgegeben.

Transaktionsbedingungen für die gezielte Verabreichung von Chemotherapien

BioNxt und die Erfinder der Technologie haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die vorsieht, dass das Unternehmen die Entwicklungskosten für die nächsten 36 Monate finanziert und im Gegenzug Aktien ausgibt, um eine 80-prozentige Beteiligung an der Technologie zu erwerben. Die Barverpflichtungen sowie die als Gegenleistung ausgegebenen Aktien sind an verschiedene technische, klinische und geistige Meilensteine gebunden. BioNxt wird den Erfindern der Technologie ein Darlehen in Höhe von 50.000 CAD gewähren, das bei Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung in Entwicklungskosten umgewandelt wird. Die Gründer der Technologie werden eine gedeckelte Lizenzgebühr erhalten. Die Parteien arbeiten auf eine endgültige Vereinbarung hin, die in den kommenden Wochen unterzeichnet werden soll. Die Bedingungen der Transaktion werden zu diesem Zeitpunkt bekanntgegeben. Im Zusammenhang mit der Transaktion beabsichtigt das Unternehmen, eine Vermittlungsgebühr in Form von Bargeld und/oder Wertpapieren zu zahlen. Der Abschluss der Transaktion ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, darunter insbesondere den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen - Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tabletten) - zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3).

Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

Kontakt für Investoren & Medien

Hugh Rogers, Mitbegründer, CEO und Direktor

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Tel.: +1 778.598.2698

Web: www.bionxt.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bionxt-solutions

Instagram: https://www.instagram.com/bionxt

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zur Entwicklung, Prüfung, behördlichen Zulassung und Vermarktung der sublingualen Arzneimittelprodukte von BioNxt sowie zu prognostizierten Meilensteinen, erwarteten Partnerschaften und potenziellen Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNxt liegen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei der behördlichen Zulassung, negative Ergebnisse klinischer Studien, Änderungen der Marktnachfrage, Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder Störungen in den Lieferketten. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen können. BioNxt übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, gehören Änderungen der Marktnachfrage, regulatorische Entwicklungen, Verzögerungen bei klinischen Studien, Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Störungen der Lieferkette und unvorhergesehener Wettbewerbsdruck.

